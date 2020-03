Se billedserie David Jensen - født og opvokset i Hillerød - går her i luften som målmand i sin nye klub, New York Red Bulls.

Send til din ven. X Artiklen: Fodbold med udsigt til Frihedsgudinden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodbold med udsigt til Frihedsgudinden

Fodbold: David Jensen fra Hillerød er kommet godt i gang i sin nye amerikanske klub efter vinterskiftet væk fra FC Utrecht og europæisk fodbold. Han håber skiftet kan få ham nærmere landsholdet.

Sport Nordsjælland - 16. marts 2020 kl. 08:47 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig lå David Jensen tilbage i januar bare hjemme på sofaen og tog det roligt. Transfervinduet nærmede sig sin lukning, men der havde ikke været den store interesse fra steder, der rigtig kunne få - på det tidspunkt - FC Utrecht-målmanden til at hive alt op med roden.

Lige indtil hans agent Michael Stensgaard ringede.

- Han spurgte, om jeg var klar til New York. Jeg svarede, at ja, det tror jeg, vi er, griner David Jensen.

Så der står han nu, mens han snakker i telefon med Frederiksborg Amts Avis. Og er godt tilfreds.

- Det er helt sygt. Jeg står her i en lejlighed i Jersey City i New York og kan se Frihedsgudinden ud af vinduet. Det er vanvittigt.

- Jeg havde aldrig været i New York før, så bare det, at man nu kan sige, at man bor her - det er en drøm for mig, lyder det fra den store målmand med fortid i Hillerød GI og FC Nordsjælland.

Ny træner kom til Herfra gik turen til FC Utrecht i Æresdivisionen, hvor det blev til godt tre sæsoner som førstemålmand, inden han i denne sæson blev henvist til bænken. En holdbar situation for en målmand i sin bedste alder.

- Der kom også en ny træner (Dick Advocaat blev afløst af John van den Brom, red.), der havde nye øjne på det hele, og det var også med til at skubbe det i den retning. Det var bare ikke tidspunktet for mig at sidde på bænken efter at have spillet fast i tre år, og jeg er 27 år gammel, husker David Jensen, der fylder 28 senere på måneden.

- Det var en mærkelig tid til sidst - de sidste fire-fem måneder. Jeg synes, jeg blev skippet fra den ene dag til den anden - uden forklaring. De har nok tænkt over det, men mødet med mig tog 10 minutter, og så kunne jeg ikke bruges mere.

- Jeg prøvede at holde mig fit og vise en god attitude, så man udadtil kunne se, at ham, der har stået meget for Utrecht, har en god attitude og kæmper videre. Jeg ville gerne vise noget gejst.

I januar fik han så grønt lys til at finde en ny klub, og der var lidt løse tilbud fra både Æresdivisionen og Danmark. Men det var ikke helt det, David Jensen ville.

- Jeg ledte efter et stort skridt videre - både for familien og sportsligt. Og vi har efter flere år ude af Danmark ingen hjemve eller den slags.

I stedet blev det så til et skifte til den amerikanske Major League Soccer og storklubben New York Red Bulls, der har »søsterhold« i både Østrig og Tyskland.

- På den måde føltes det sikkert. Det er en stor organisation, og jeg behøvede ikke at være bekymret for forholdene. Jeg vidste, det ville være i orden, siger David Jensen, der landede i New York og nærmest med det samme blev sendt på træningslejr i staten Arizona.

- Det har været fedt, at der har været fart på, og det er nogle gode gutter på holdet - også rent sportsligt. Man fornemmer, at det er en stor klub. Det er også en liga, der er under udvikling. Man tror på det herovre, og det hele vokser. Der kommer mere og mere fokus på det, og der er nogle store spillere herovre. De tager ikke længere til Kina, siger David Jensen, der debuterede 1. marts i en hjemmesejr på 3-2 over Cincinatti.

- Det var et af delmålene at starte inde på hjemmebane og få den første sejr.

Lurer på landsholdet I New York har han dansk selskab i spillertruppen af en anden tidligere FC Nordsjælland-spiller, Mathias Jørgensen, der er opvokset i Hundested. Som U17-spiller tog han dog til OB og fik siden spilletid i Superligaen, inden han valgte at tage til New York Red Bulls.

Han har - sammen med sin kæreste - været en god støtte for David Jensen i starten, lige som målmandens egen familie, konen Mireille og datteren, Felina, på to år, er i gang med at falde til. Om et par måneder kommer der et barn mere.

Så der er gang i målmandsbutikken, selv om ligaen nu er gået i corona-karantæne i mindst 30 dage og alle kampe derfor er udsat.

- Der er ambitioner om at komme med i slutspillet. Det er en ung gruppe spillere, efter de mere rutinerede er væk. Så det er fint, at vi har fået en god start, siger David Jensen.

Under det hele ligger så også ambitionen om igen at komme i betragtning til A-landsholdet. David Jensen har været med af og til, men trods flere stabile sæsoner i Utrecht har han set sig overhalet af især Kasper Schmeichel, Jesper Hansen og Frederik Rønnow.

- Jeg tror, der er nogen, der holder øje med mig, hvis jeg bliver ved med at spille fast. Det er både målet og planen at komme tættere på landsholdet, siger David Jensen og fortsætter:

- Jeg vidste, at Utrecht var en god klub at spille i, men jeg har også været oppe mod noget god konkurrence med andre målmænd, der har spillet fast. Så det har været svært at komme i betragtning. Men jeg føler virkelig, at jeg er blevet skarpere som keeper, og MLS er en stærk liga. Jeg føler mig klar. Det gør jeg virkelig.

Det er oplagt at tænke, at David Jensen måske får en lille hjælpende hånd, når Kasper Hjulmand overtager landstrænerposten til sommer. De to kender hinanden fra FC Nordsjælland, men David Jensen spillede mange af sine FCN-kampe under Olafur Kristjansson og blev sendt til Holland et halvt år efter, Kasper Hjulmand vendte tilbage fra Bundesligaen sammen med Right to Dream-koncernen.

- Hjulmand kom til klubben, da jeg var 17-18 år, så det var en anden David Jensen, han så dengang. Der føler jeg selv, jeg virkelig er sprunget ud af den rolle som den unge, tilbageholdende målmand. Jeg har taget et stort spring fremad og er mere moden og klar. Så jeg håber da, han har nogle gode øjne på mig, siger David Jensen, inden snakken falder på FC Nordsjælland til sidst.

Det er småt med kontakten til klubben efterhånden, da der er sket meget, siden David Jensen forlod det nordsjællandske. Om han vender tilbage en dag er et stort spørgsmålstegn.

- Jeg vil sige det sådan, at vi elsker at være ude, og lige nu er planen, at vi skal være i udlandet så lang tid som overhovedet muligt. Men man ved aldrig, hvad der sker, slutter David Jensen.