Flyvende kantspiller forlænger

Carl Lange kom til FC Helsingør fra HIK, og nu bliver han hængende endnu længere.

Sport Nordsjælland - 18. marts 2021 kl. 16:17 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der har været ful tryk på kvaliteten af de sportslige præstationer i FC Helsingør, og det begynder nu også at belønne sig i spillertruppen.

1. divisionsklubben har nemlig valgt at forlænge kontrakten med den 22-årige Carl Lange, så den nu løber frem til sommeren 2023.

Lange er netop en af de spillere, der har vist sig godt frem i denne sæson og hele tiden har forbedret sit spil.

- Vi er glade for at Carl har valgt at blive i FC Helsingør. Det er jo altid positivt, når spillere vælger klubben til, især når vi ved, hvor eftertragtet hans underskrift var med hans udløb her til sommer, siger sportslig ansvarlig i FC Helsingør, Brian Gellert.

- Vi er sikre på, at vi i fællesskab kan fortsætte den fantastiske udvikling Carl har været igennem, hvor han er gået fra at være en spiller, der »poppede op« engang i mellem til nu at være en spiller, der kan være kampafgørende. Carl og hele den sportslige stab har arbejdet hårdt for at nå hertil, og han er stadig ung og har stort potentiale til at udvikle sig yderligere.

Selv tror Carl Lange også på, at der er endnu mere at komme efter.

- Jeg er glad for at være her. Vi har et godt miljø, og jeg synes jeg har mere jeg kan bidrage med, så det er dejligt, at fremtiden er på plads. Jeg glæder mig til de kommende kampe mod top-seks i slutspillet. Jeg tror vi har mere at komme med nu, hvor vi er endnu mere samspillede, så det bliver spændende, siger Carl Lange.

Han har spillet 48 kampe for FC Helsingør og har scoret fem mål - her af tre i denne sæson.