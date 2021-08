Med fire mål i fire kampe er angriberen Asger Højmark-Jensen kommet godt i gang for Hillerød. Foto: Rudi Dalsgaard

Flyvende Højmark i Hillerød

Sport Nordsjælland - 25. august 2021 kl. 13:18 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hillerød kom tilbage på sejrskurs med lørdagens 3-1-triumf hjemme mod Skive, og det havde klubbens nye angriber, Asger Højmark-Jensen, sin store andel i.

Den 25-årige og godt to meter høje angriber scorede to mål, lagde op til et tredje og havde derudover to store chancer, hvor af det ene var et flot forsøg på saksespark.

- Det havde fortjente lidt bedre skæbne, ikke? griner Asger Højmark-Jensen og fortsætter:

- Vi har drillet Simon Sharif lidt med, at han ikke må lave chip-bolde på indlæg, men jeg har sagt til ham, at det skal han bare gøre, så skal jeg nok sakse på den. Så det gjorde jeg, og jeg tror også, at Lønstrup var godt tilfreds med det i det her tilfælde.

Det skal være usagt, men friskt var det. Til gengæld er Christian Lønstrup meget tilfreds med sin nyervhervelse fra Vanløse.

- Vi har ledt efter en decideret målscorer og targetman. Og et af de få hold, vi tabte til i foråret, var Vanløse på udebane, og der scorede han mod os, siger Christian Lønstrup.

- Han har nogle kvaliteter, men også sine udfordringer. Det kan vi også se til træning, men man kan jo ikke få det hele. Han er meget bevidst om, hvad han skal træne, men når han får sine chancer, så ved ham, hvor målet står. Det er noget, vi har brug for.

Selv er Asger Højmark-Jensen også glad for sin start i klubben.

- Min rolle er at score mål, og det er jeg kommet godt i gang med. Folk har været gode til at tage imod mig, og det gør, at jeg har selvtillid nok til at sparke dem i kassen, siger angriberen.

- Jeg skal ikke være så meget deltagende i spillet, fordi vi har så mange andre, der noget med bolden. Så jeg skal bare koncentrere mig om at afslutte, og det kan jeg godt finde ud af. Vi ved, at det kan blive nogle slåskampe for os angribere her i 2. division. Det har jeg det fint med at gøre så lang tid som muligt. Når chancen kommer, så skal jeg nok være der.

Asger Højmark-Jensen er oprindeligt fra Østerbro, men har spillet det meste af sit fodboldliv i Vanløse bort set fra en lille afstikker til Avarta nogle sæsoner.

Men i det private blev kimen til et skifte til Hillerød lagt, forklarer han.

- Hel projektet i Hillerød, trænerduoen og den måde de gerne vil bruge mig, har været det, jeg gerne ville hele tiden.

- Men jeg kender Magnus Klarskov (pt. skadet midterforsvarer i Hillerød, red.) rigtig godt, fordi min bofælle og gode ven, Oskar Holvøe, oprindeligt er fra Hillerød. Og vi har snakket om mange gange, at det kunne være sjovt at spille sammen en dag. Så Magnus sagde, at jeg skulle love at skifte til Hillerød, hvis de kom i top seks og med i 2. division. Og det klarede Vanløse ikke, siger Asger Højmark-Jensen.

- Hillerød har altid haft et af de bedste forsvar i rækken og har været svære at spille mod, så dem tænkte jeg, at jeg gerne ville spille sammen med. Det har så hjulpet, at jeg kender Klarskov, fordi er sådan som person har brug for nogen, der kan lukke mig ind i gruppen. Det har hjulpet mig rigtig meget, og det har spillet fra dag ét.

Udover at spille fodbold læser Asger Højmark-Jensen kunsthistorie på Københavns Universitet.