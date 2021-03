Send til din ven. X Artiklen: Flot Hillerød-kamp: Remis mod topholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flot Hillerød-kamp: Remis mod topholdet

Sport Nordsjælland - 27. marts 2021 kl. 16:59 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Begge hold havde mulighederne for at afgøre kampen, men de gjorde det ikke, og så endte det 0-0 mellem topholdet Nykøbing FC og midterholdet Hillerød.

Af sæsonens første femten kampe havde Nykøbing FC bare spillet to uafgjort, og resten var vundet. Det lignede en stor mundfuld for Hillerød, der dog gik frisk til sagen, og som i de første 45 minutter var det bedste og mest chanceskabende hold.

Johannnes Houborg havde igen i denne uge en friløber, og for anden uge i træk misbrugte han den store chance. Det skete tre minutter efter, at Tobias Arndal havde et godt skud udefra, og som hjemmeholdets målmand Jannich Storch i to omgange fik i hænderne.

I perioder havde Nykøbing FC bolden meget, men de blev ikke i de første 45 minutter farlige. Jonathan Witt og Mike Mortensen styrede midterforsvaret foran målmand Frederik Lund. Han er normalt tredjemålmand, men Tim Lund er ude med hovedpine efter at have fået en bold i hovedet, og Rasmus Lyng gik i stykker under opvarmningen, så derfor måtte Frederik Lund på kassen.

I begyndelsen af 2. halvleg var billedet det samme, men efterhånden overtog hjemmeholdet mere og mere af spillet. Hvor de i store dele tidligere i kampen havde været mest målsøgende på kontramuligheder, så fik de nu muligheden for at sætte ordentlige angreb op.

Det gav flere muligheder, og især hjemmeholdet Kristian Lindberg fik to gode muligheder med omkring 20 minutter igen. Her burde topholdet have vist, at de var mest kynisk og afgjort kampen.

De sidste ti minutter af kampen var der spil i begge ender af banen. Den største chance tilfaldt utvivlsom Nykøbing FC, da indskiftede Sebastian Kock fra få meters afstand havde helt frit skud, men Frederik Hansen i Hillerød-målet stod i vejen.

Dermed kunne Hillerød rejse fra Falster med et rigtig flot resultat mod oprykningsfavoritterne fra Nykøbing FC.

I kampen var der et lille FC Helsingør-opgør, da den tidligere anfører for den nordsjællandske klub huserer i midterforsvaret på Falster, og han stod over for den unge Nicolas Willumsen, der efter at han scorede mod Næstved i sidste runde fik muligheden fra start. Han viste prøver på sin fart, men han kom aldrig frem til chancer.