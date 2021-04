Fløjkomet forlænger i HØJ

Da Tobias Myssing for et år siden kom til HØJ fra FIF var det som tredjevalg på højrefløj. Men i løbet af sæsonen har han bevæget sig op gennem hierarkiet og sluttede af som cheftræner Jesper Fredins førstevalg. Nu har 1. divisionsklubben forlænget aftalen med den 20-årig fløjspiller med to år.

- Tobias' udviklingskurve har i denne sæson været stejlt stigende. Han er et skole-eksempel på, at hvis man er villig til at knokle benhårdt i det rette miljø, så kan man som ungdomsspiller udvikle sig til at blive starter i toppen af 1. division, siger cheftræner Jesper Fredin.