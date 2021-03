Fløj-lærling går nye veje

- Det er ikke et fravalg af Nordsjælland Håndbold, men et tilvalg af uddannelse, siger Tobias Rasmussen i en pressemeddelelse fra Nordsjælland Håndbold.

Venstrefløjen har dog masser af mod på håndbold-tilværelsen. Han fortsætter karrieren, men der er ikke sat navn på den kommende klub endnu, men her forventer han at kunne kombinere håndboldlivet med en uddannelse.

Det var fra det vestjyske, at han i sommeren 2019 kom til Nordsjælland, hvor den lange fløj har været gardering for Lasse Uth og i denne sæson ungdomslandsholdsspilleren Jeppe Cieslak.

- Jeg er blevet bedre til at spille håndbold. Jeg er blevet bedre til at dække op, og jeg har lært at være fløjspiller på en anden måde: Man skal måske stå og vente i 25 minutter - så får man chancen, og så gælder det om at byde ind, siger Tobias Rasmussen.