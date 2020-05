Flere hold starter træning

- Så snart vi havde et setup på plads for herrerne, der levede op til alle retningslinjer, så gik vi i gang med at kunne levere det samme til vores kvindehold. Vi vurderede, at deres passion for sporten og sociale helbred skal prioriteres på samme niveau som Superligaspillernes, så snart vi kunne garantere for deres fysiske helbred i forbindelse med træningen. Og vi er nu der, hvor vi 1:1 har kunne kopiere setup'et fra Superligaen i denne periode, siger FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen.

- For Hillerød Fodbold er folkesundheden vigtigere end fodbold, så derfor vil vi sikre os, at træningen foregår således, at vi ikke øger risikoen for smittespredning eller overtrædelse af forsamlings forbuddet, siger John Franzen, der samtidig håber, at man snart kan få åbnet mere op for Hillerød Stadion, så resten af klubbens hold også kan komme til at træne.