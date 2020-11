Hvidovres Marco Brylov har godt fat i FC Nordsjællands Isaac Atanga, da FCN torsdag aften var på besøg hos Hvidovre i pokalturneringen. Foto: Rudi Dalsgaard

Flemming P. i klar besked: Er ikke bedre

Sport Nordsjælland - 12. november 2020 kl. 22:04 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland var torsdag ikke bedre end et 1. divisionshold. Det kunne man se på resultatet, da Hvidovre med en 2-0-sejr sendte Superligaholdet ud af pokalturneringen.

Læs også: Pokalblamage i Hvidovre

Men hvis nogen i FCN-lejren havde misset dét, så fik de også klar besked af cheftræner Flemming Pedersen efter kampen.

- Det er noget rigtig lort. Jeg bad lige dem alle sammen sidde to minutter, inden jeg sagde noget - for lige at få det hele med. For vi har skuffet alle vores fans i dag. Det er det, der gør mest ondt. Fansene vil gerne se, at vi satser og får noget succes i pokalen, siger Flemming Pedersen.

- De fleste var vores spillere holder ikke en gang 1. divisionsniveau i dag. Som hold er vi ikke bedre, og det var de bange anelser, man kunne have. Men vi skal samtidig vise tillid til spillerne, for der er mange, der ikke har spillet så meget.

- Alle dem, vi bruger i dag, har prøvet at starte i en Superligakamp. Men vi har lavet syv udskiftninger fra weekendens kamp, og det var så for mange - selv mod et 1. divisionshold. Spillerne har stadig et stort potentiale, men der er stadig langt fra potentiale og til at kunne præstere i 1. division.

Skal kigges i spejlet De kommende dage har FCN-spillerne fri, men de er blevet sendt hjem med en opgave, der går ud på at få tænkt sig godt om.

- Vi må bare erkende, at vi er ikke bedre. Og det er vigtigt, at de lige tænker over i de tre dage, vi har fri nu. Vi må lige alle sammen hjem foran spejlet og kigge på os selv og reflektere over denne her præstation, siger Flemming Pedersen.

- Der er sandsynligvis nogle, der synes, de er bedre, end de er. Det er ikke alle, der er så selvkritiske. Så nu har vi en god mulighed for at arbejde konstruktivt med det her nederlag i forhold til at være lidt mere selvkritiske.

Det brændte helt sammen for FC Nordsjællands Abu Francis fem minutter før tid, da han råbte efter dommeren, fordi Abu Francis følte sig snydt for et straffespark.

- Jeg har lige bedt Abu Francis om at reflektere over, at han bliver så frustreret over, at vi ikke får et straffespaerk, at han siger "fuck off, ref". Det har jeg undskyldt over for dommeren på Abus vegne. Han skal ikke slås i hovedet med det, og Abu får også den straf, at han nu også har karantæne i de kommende to Superligakampe. Det er ikke første gange, FC Nordsjælland ryger ud af pokalturneringen mod Hvidovre. Det skete også tilbage i 2008, da Morten Wieghorst var cheftræner. Her spillede man 2-2 i den ordinære tid, inden Hvidovre vandt 4-3 efter straffesparkskonkurrence.

