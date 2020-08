Fire unge spillere rykkes op hos Værløse

- Det er for os som klub essentielt, at vi hvert år kan udvikle og sende nye talenter op på klubbens førstehold. Det giver vores mange ungdomsspillere et realistisk mål at arbejde efter. Et mål og en plads, som ikke er givet på forhånd, men som kræver hårdt arbejde hver dag for at opnå. Det er et stort skulderklap til alle trænere og ledere i klubben i vi, som truppen ser ud nu, kan skrive at 13 ud af 14 spillere er udviklet i klubbens ungdomsafdeling, skriver klubben på Facebook.