Fire ændringer og et andet udtryk

Da de nærmeste konkurrenter fra Aarhus Fremad samtidig vandt hjemme mod Brønshøj, så er der stadig kun to point mellem de to tophold med tre kampe igen.

Det var et tydeligt mere målsøgende FC Helsingør, der lagde ud. Taktikken var mere offensiv end i udekampen mod Aarhus Fremad. Brabrands målmand Christoffer Kørschen måtte finde det helt store spil frem, da Jeppe Kjær efter et par fine driblinger sendte bolden mod mål.

Jeppe Kjær brugte i seneste kamp meget tid og mange kræfter på at tale med dommeren, og han har også raget gule kort til sig i begge de to foregående kampe, men han virkede mere fokuseret på fodboldspillet.

Jeppe Kjær fik endnu en mulighed, inden han efter 20 minutters spil kom rigtigt til et indlæg på hjørne og dirigerede bolden i mål. FC Helsingør var for første gang på sejrskurs efter coronapausen, og de spillede også som de gjorde i efteråret.

FC Helsingør havde lavet flere udskiftninger til kampen mod Brabrand. På bænken er røget 2. divisions topscorer Nicolas Mortensen, der ikke har været tæt på at score i de første to kampe, og som kun har to kampe tilbage, inden han skifter til svensk fodbold. Han er erstattet af amerikanske Chris Cortez, der inden kampen havde scoret FC Helsingørs eneste mål efter coronapausen.

Mere ventet var det, at Frederik Christensen røg på bænken. Han blev erstattet af Daniel Norouzi, der havde karantæne i de første to kampe.

Ud er også røget Hans Christian Bonnesen og Anders Holst, der begge trænede for sig selv dagen før, hvor de også fik lidt behandling. De to røg helt ud af truppen.

Anders Holst blev erstattet af den newzealandske landsholdsspiller Eli Just. Netop Eli Just sendte et frispark på overliggeren efter 36 minutters spil, hvor han kunne have bragt FC Helsingør foran 2-0.