Fik point med 10 mand

Men så steg den 17-årige Viktor Sand Oldenburg til vejrs og headede et indlæg over i den modsatte side af værternes mål til slutresultatet 1-1.

Sådan så det ellers ikke ud til at ende, da der manglede fire minutter af 1. halvleg. Her så Fredensborgs Anton Valentiner rødt for at slå på en modstander.