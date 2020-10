Fik guld med halvt års forsinkelse

Midt i marts blev Holtes kvindehold udråbt som mestre, selv om sæsonen ikke blev spillet færdig. Det kunne ingen have noget imod, for Holte havde vundet alle kampe i grundspillet og slutspilskampene.

- Jeg ville jo helst have spillet om det, men jeg kan da godt glæde mig over at stå med pokalen, sagde Holtetræner Sven-Erik Lauridsen, da han stod med pokalen.