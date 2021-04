Se billedserie Allerøds målscorer til 2-0, Morten Olsen er først på bolden. Foto: Kenn Thomsen

Fem på stribe da Vordingborg blev blæst omkuld

Sport Nordsjælland - 24. april 2021 kl. 16:13 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Allerød FK er tæt på at have sikret sig en plads i top 4 i Danmarksseriens pulje 2. Lørdagens 2-0-sejr hjemme over Vordingborg var Allerøds femte i træk.

Allerød fik et godt rygstød. Der var kun spillet fem minutter, da Tobias Christiansen kom godt over højrekanten. Han afleverede skråt tilbage i feltet, hvor Søren Freund midt for mål hamrede bolden i kassen til 1-0.

Vind er noget, som næsten alle hold skal forholde sig til, når de gæster Møllemosen. Der står gerne en strid blæst på det åbne og relativ nye idrætsanlæg, og det gjorde nok en gang forholdene vanskelige.

Vordingborg havde den kraftige vind i ryggen i 1. halvleg, og gæsterne tiltvang sig da også et spillemæssigt overtag. Men det resulterede ikke de store åbne målchancer, selv om Vordingborg er et teknisk udmærket mandskab. Mest nærgående var Vordingborg på et par standardsituationer. Men både Andreas Lissau og Anders Steen Nielsen afsluttede over mål på de direkte frispark, som Vordingborg forsøgte sig med.

Anderledes direkte var Allerød i sine angreb. De blev afviklet med stor konsekvens. Blandt andet kort før pause, hvor Morten Olsen spillede Mathias Virkelyst-Andersen fri i feltet. Han kom også fri af Timmi Nielsen i målet men afsluttede fra spids vinkel i sidenettet.

Et lille kvarter inde i 2. halvleg blev opgøret i realiteten afgjort, og det kan Vordingborg og i særdeleshed stopper Christian Raadmand Jensen ærgre sig over. Ved et spilstop lod dommeren bolden falde ned for fødderne af Christian Raadmand Jensen. Efter lidt stilstand blev han presset af Allerøds Morten Olsen, og Vordingborg-stopperen sendte bolden direkte i fødderne på Allerød-anfører Søren Freund. Han kunne tilgengæld stikke en bold i dybden til Morten Olsen, der scorede faldt på Timmi Nielsen.

Derfra var det op ad bakke for gæsterne, der skulle score to gange for at få noget med hjem. Og det var for stor en opgave i den hårde modvind.