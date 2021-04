Se billedserie Jacob Søberg åbnede målfesten for Ledøje-Smørum mod Taastrup FC i Danmarksserien. Foto: Rudi Dalsgaard

Fem kampe: 21-0

Sport Nordsjælland - 10. april 2021 kl. 15:40 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det mest formstærke hold i dansk fodbold.

Det skal måske granskes lidt nøjere, men der må være noget om snakken i forhold til Danmarksserieholdet Ledøje-Smørum fra pulje 2.

Lørdag vandt topholdet for syvende gang i træk, og i de seneste fem kampe hedder målscoren nu 21-0. Senest 4-0 hjemme over Taastrup FC efter en overbevisende indsats, hvor gæsterne fulgte med i en halv times tid.

For så fik Ledøje-Smørum fik hul på målscoringen, da Martin Soelberg blev spillet i dybden. Han tog bolden til sig og lagde den videre til den fremadstormende venstreback, Jacob Søberg, og så stod det 1-0 på et fladt spark op ad nærmeste stolpe.

Det virkede til at ryste Taastrup, der havde et par dårlige minutter efterfølgende, og det udnyttede Emil Kjærsgaard til at løbe i dybden, modtage bolden og iskoldt lægge den over Taastrup-keeper Oliver Lip til 2-0.

Den stilling holdt til pausen, men der var kun gået otte minutter af anden halvleg, før der igen var bid i den smørumske offensiv.

Danmarksserien, pulje 2

Ledøje/Sm.-Taastrup FC 4-0 (2-0)

Mål: 1-0: Jacob Søberg (36), 2-0: Emil Kjærsgaard (38), 3-0: Mathias Gransee (53), 4-0: Marcus Weiss (55) 1-0: Jacob Søberg (36), 2-0: Emil Kjærsgaard (38), 3-0: Mathias Gransee (53), 4-0: Marcus Weiss (55) Denne gang på et hjørnespark, hvor bolden blev sparket til det bagerste område i feltet. Her havde Mathias Gransee al den tid, han skulle bruge til at heade bolden fladt ind til 3-0.

Igen gik der bare to minutter, før Smørum scorede igen. Denne gang kom Marcus Weiss alene igennem midt for mål og sparkede stensikkert bolden i kassen til 4-0.

Taastrup fik kun sporadisk truet Ledøje-Smørum, og der var for langt mellem kvalitetsafleveringerne, når de forsøgte noget afgørende. Rigtig mange bolde blev sendt i dybden uden adresse, og det kunne være blevet endnu værre hurtigt. For Smørums Kristian Larsen havde en afslutning på overliggeren, mens Jacob Linde også kom til et frit skud, men måtte se sit forsøg reddet.

En enkelt gang måtte LSF-keeper Nicolai Bjerregaard hive en redning frem i anden halvleg, men resultatet var aldrig i fare.

Ledøje-Smørum topper Danmarksseriens pulje 2 med 27 point for 12 kampe, mens Taastrup er 6'er med 16 point to spillede kampe mere end de fleste andre hold i rækken.