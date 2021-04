Alberte Frisch og Hørsholm 79ers - her fra semifinalen mod BK Amager - tabte den første DM-finale mod BMS Herlev. Foto: Rudi Dalsgaard

Favoritter tog første stik

Det hul kom man ikke op ad igen og endte med at tabe 70-57.

- Jeg er enormt skuffet over den måde vi kom ud på. Forsvarsmæssigt er én ting, men det, at vi slet ikke scorer... Det er som om, vi slet ikke skyder med selvtillid, siger Hørsholms Gritt Ryder.

- Vi var ellers klar over, at BMS ville have justeret til hvordan, vi spiller, men det var som om, vi bare slog op i banen. Forhåbentligt er det fordi vi har haf 14 dages kamppause, mens de har haft kamp i lørdags.