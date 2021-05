Farvel til flere profiler

- Jeg er ikke klogere, end jeg var i sidste uge. Men selvfølgelig vil jeg være dum, hvis jeg forventer, at Kamaldeen er her efter sommerferien. Han tager med det ghanesiske landshold nu og møder efter planen lidt senere ind end de andre til opstarten, siger Flemming Pedersen og fortsætter om Victor Jensen:

- Som det ser ud nu, så holder vi aftalen med Ajax om, at han skal tilbage. Men det var rart at se, at han var en af de få, der viste, at han kan spille på det her niveau (mod Brøndby, red.). Han var vel vores bedste på dagen. Han mangler stadig lidt intensitet, men viste med sine tekniske og taktiske kompetencer, at han kan være med.