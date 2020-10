Send til din ven. X Artiklen: Farum vandt igen hjemme: Overtal gjorde forskellen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farum vandt igen hjemme: Overtal gjorde forskellen

Fire ud af fem mål i kampen blev scoret, mens holdet var i overtal.

Sport Nordsjælland - 17. oktober 2020 kl. 17:55 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

For anden hjemmekamp i træk vandt Farum i Sjællandsserien, og begge gange er det blevet til en sejr på 4-1.

Denne gang var Lundtofte på besøg, og her fik både de gule og et rødt kort stor indflydelse på scoringerne i kampen.

Farum kom foran på et straffespark midt i 1. halvleg, men bare fire minutter senere fik Magnus Hassing ti minutter på bænken. Det udnyttede Lundtoftes Mikkel Spork til at udligne.

Fra det udlignende mål gik der ikke mere end seks minutter, før udeholdet fik Lukas Liljengren sendt på bænken i ti minutter. Først scorede Farum på endnu et straffespark, og lige inde i 2. halvleg scorede Mikkel Ørting til 3-1, mens Farum stadig var en mand i overtal.

Sjællandsserien, pulje 1 Farum-Lundtofte 4-1 (2-1)

Mål: 1-0: Nicolai Bertelsen (22), 1-1: Mikkel Spork (34), 2-1: Nicolai Bertelsen (45), 3-1: Mikkel Ørting (49), 4-1: Nicolai Bertelsen (90)

Udvisning: Lukas Liljengren (86)

Lundtoftes Lukas Liljengren var ikke færdig med at gøre sig uheldigt bemærket, da han med fire minutter igen begik et frispark, der blev takseret til et gult kort, og dermed fik han rødt kort.

Det gjorde, at Farum endnu en gang var i overtal, og efter at have scoret to gange på straffespark, så scorede Nicolai Bertelsen også i frit spil, og dermed kunne han fejre sin tredje scoring.

Det var en vigtig sejr for Farum, der med alle tre point nu er meget tæt på at være i top syv, hvor man undgår at spille om nedrykning. Der er nu kun et point op til Lundtofte, hvor der altså med et nederlag kunne have været syv point imellem de to hold.

Farum skal allerede i aktion igen på fredag, hvor holdet skal til Værebro og møde rækkens nummer tre, der har samlet 20 point i deres ti kampe.