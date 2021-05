Famlende start på oprykningsspillet

Det tætte kampprogram er efterhånden ved at sætte sine spor. Frederikssund måtte i pausen således udskifte den stærke stopper Rasmus Philipsen og et kvarter fulgte angrebsprofilen Nicolai Jægergaard efter. Jægergaard havde lige forinden selv skabt en stor mulighed for at bringe sit hold foran, men GVI-målmand William Benzin fik blokeret afslutningen.