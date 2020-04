Målmand Nicolai Larsen - her fra en tidligere sæson - har haft glæde af at være sammen med sin familie i den træningspause, FCN-truppen har været igennem. Foto: Rudi Dalsgaard

Familietid har hjulpet i pausen

Fodbold: Mens de unge FCN-holdkammeraterne mest har haft sig selv som selskab, har 29-årige Nicolai Larsen haft sin familie med kone og to børn. Det har hjulpet, men han er glad for at være tilbage på træningsbanen.

Sådan er det langt fra for 29-årige Nicolai Larsen. For målmanden er både gift og har to små børn, så selv om fodboldtræning indtil i mandags var taget ud af hans hverdag, så har der været masser at se til i den Corona-pause, FC Nordsjællands spillere har haft.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her