Jubel efter FC Nordsjællands Mikkel Rygaard scorede på straffespark til 1-0 mod Vejle, men siden ændrede kampen kraftigt karakter, og FCN-spillerne blev alt for stille, mener målscoreren. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FCN'er: Snak noget mere

Sport Nordsjælland - 08. november 2020 kl. 19:22 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Når spillet ikke fungerer, er det endnu vigtigere at stå og arbejde sammen. Men det kiksede for FC Nordsjælland i 1-1-kampen mod Vejle, mener midtbaneprofilen, Mikkel Rygaard.

Han efterlyser bedre kommunikation på det unge hold - især når man er i modvind, som man var mod Vejle, der lykkedes med at spille rundt om FCN-holdet.

- Det var frustrerende, og vi følte hele tiden, at vi ikke kunne komme tæt på dem, og så fik de lov at spille uden om os, som de havde lyst til. Det skaber lidt frustrationer, siger Mikkel Rygaard.

- Der er vi ikke et hold, der er rutineret nok til at snakke noget mere. Vi har nogle spillere, der går lidt mere ind i sig selv i stedet for at snakke og hjælpe de andre. Det er noget, man får med alderen og rutinen. Man må hjælpe hinanden, når det ikke kører, og der er for mange, der nærmest lukker munden. Og så bliver det svært at løse.

Det er dog noget, der er stor opmærksomhed på i det daglige.

- Vi prøver hver dag til træning at få folk til at snakke noget mere. Jeg kan godt huske, at når man er ung spiller, så har man lidt mere fokus på sig selv i forhold til kollektivet, og det prøver vi at forbedre i træningen. For vi mangler det i kampene - også i sidste uge mod Midtjylland, hvor tingene kører. Der kan vi også snakke noget mere.

Mikkel Rygaards oplevelse af Vejle-kampen var derudover, at FCN savnede noget kvalitet for at kunne true de velspillende vejlensere.

- De havde læst os godt. De rum, vi gerne ville bruge, lukkede de godt nok, og så ledte vi efter noget individuelt for at åbne det op. Men der var kvaliteten bare ikke god nok i dag. Der var for mange, der ikke ramte niveauet, og vi mistede for mange bolde, siger Rygaard.

- Vi ville gerne have presset dem som sidste uge mod FCM. Men de fik det hurtigt læst, og så haltede vi hele tiden lidt efter. Det gav en åben kamp, hvor der var meget rum at løbe i, og så ender vi med at løbe mange meter. Når det ikke rigtig lykkes for os, så bliver det lidt op ad bakke. Det kunne man se og mærke i hele kampen - at vi hang efter dem.

Han glædede sig dog også over, at der på en dårlig dag kom et point med hjem.

- For et år siden havde vi nok tabt denne her kamp. Der er det fedt at se, at vi har rykket os og fundet et fundament i holdet. Jeg føler ikke, de har nogle vilde chancer, så det er dejligt, at vi kan lukke af på den måde og stå her med et enkelt point - og så arbejde videre derfra.