FCN uden tilskuere: Et nødvendigt tiltag

- - Vi er kede af, at det her er nødvendigt, og at vores partnere, fans og mange gæster fra Brøndby ikke får muligheden for at være en del af det, der normalt er en af årets absolutte højdepunkter i dansk klubfodbold. Men vi vil og skal respektere, at der er sundhedsmæssige hensyn at tage lige nu, som kommer før alt andet, skriver FC Nordsjællands direktør Søren Kristensen i en meddelelse til klubbens tilskuere og partnere.