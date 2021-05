FCN-trup tæt på intakt

Nye på vej FC Nordsjællands står foran at sælge Kamaldeen Sulemana, mens forsvarsspilleren Ulrik Yttergård har kontraktudløb, og der vil sikkert ske flere ændringer hen over sommeren.

Der kommer også et par nye ansigter ind i kraft af unge spillere fra U19-holdet og Right to Dream-akademiet.

- Yannick Agneo kommer fra Right to Dream til U19-holdet. Han er en stor angriber med et godt spark og et fint hovedspil. Han skal lige have noget uddannelse, for det er ikke mange kampe, han har spillet det seneste år på grund af corona-situationen.