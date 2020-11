FC Nordsjællands Danon Issouf Johannes Djourou Gbaadjere under superligakampen mellem FC Nordsjælland - AGF på Farum Park.

FCN triumferer i seværdigt chancehav med store AGF-fejl

En hæsblæsende og særdeles underholdende forestilling på Right to Dream Park i Farum endte søndag aften med en 3-1-sejr til FC Nordsjælland over AGF.

Aarhusianerne var ellers dominerende i store dele af kampen og skabte massevis af muligheder, men den afgørende kvalitet manglede offensivt, hvilket også var tilfældet defensivt, hvor AGF reelt forærede to mål væk efter store personlige fejl.

Kampen foregik i tårnhøjt tempo mellem to offensivt indstillede mandskaber, hvilket gav en yderst seværdig affære med flot spil og et hav af chancer.

FCN hopper med sejren op som nummer fire i Superligaen med 16 point for 10 kampe, mens AGF er på sjettepladsen med 15 point.

FCN blev sat i gang af en stor fejl i AGF-defensiven i kampens andet minut, hvor Sebastian Hausner tæmmede bolden hen for fødderne af en helt fri Isaac Atanga, der uden problemer sparkede værterne i front.

En dårlig start blev til en decideret mareridtsstart for AGF blot halvandet minut senere, hvor en veloplagt Kamaldeen Sulemana øgede til 2-0 efter et hurtigt kontrastød.

AGF tiltvang sig initiativet med stor fysik, hurtig boldomgang og mange indlæg i feltet, hvilket gav pote allerede i det tiende minut, hvor topscorer Patrick Mortensen reducerede til 1-2 med et velplaceret hovedstød.

Gæsterne fra Aarhus var dominerende i resten af første halvleg og pressede FCN langt tilbage på banen. AGF skabte en række store muligheder, men en velspillende Peter Vindahl Jensen holdt stand i FCN-målet.

FCN var tæt på 3-1 i anden halvlegs første minut, hvor stolpen dog stod i vejen for Mikkel Rygaards afslutning.

AGF-keeper Kamil Grabara lavede en gigantisk blunder i det 58. minut, hvor Isaac Atanga nåede frem og tacklede polakkens udspark i nettet til 3-1.

Et lille kvarter før tid blev FCN reduceret til ti mand, da Kamaldeen Sulemana fik sit andet gule kort, men AGF fik ikke slået mønt på overtallet trods et afsluttende tryk.

/ritzau/