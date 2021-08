FCN's cheftræner Flemming Pedersen efter superligakampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og FC Nordsjælland, fredag den 13. august 2021.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FCN-træner roser: Drenge blev til mænd

14. august 2021

Det var en af de store sejre for FC Nordsjælland fredag aften, hvor man lykkedes med at slå de forsvarende danske mestre fra Brøndby med 1-0.

Til udelt glæde hos cheftræner Flemming Pedersen, der især var glad for, at man lykkedes med at score på en standardsituation.

- Den var lige efter bogen. Vi fik skabt uro i deres bagkæde ved at løbe for tidligt og snurre lidt rundt om bolden, siger Flemming Pedersen om situationen, der endte med et spark fra Leo Walta og et hovedstødsmål fra Kian Hansen.

- Det er fedt - specielt for Johannes Thorup (assistenttræner med ansvar for dødbolde, red.). Det er ham, der har arbejdet med det, og der kan man bare se, hvor vigtige standarderne er. Selv i FC Nordsjælland er vi begyndt at bruge mere tid på det. Vi bruger vel en time om ugen - og det er godt en tredjedel mere, end vi plejer, siger Flemming Pedersen.

Han så sit unge mandskab blive trykket baglæns i anden halvleg, men der blev kæmpet heroisk for at holde Brøndby fra chaner, og til sidst kom belønningen så med de tre point.

- Det er fantastisk for de unge drenge. Der var flere, der blev til mænd i dag, siger FCN-træneren.

- Det er også derud, vi gerne vil have dem. Vi skal slutte kampene med krampe - for så er kroppen ved at give op. Der er flere, der skal ud og give sig 100 procent. Og i sidste ende er det jo hjernen, der styrer det. Vi så både Oliver Villadsen og Mohammed Diomande med kramper, og de kunne ikke løbe mere. Men de kom over det og gik med i kombinationer i de sidste tre-fire minutter.

Kampen blev også lidt af et gennembrud for ivorianske Adamo Nagalo, der tog fra i forsvaret og virkelig er begyndt at vise sit høje niveau.

- Der er stadog småting, der skal justeres, men vi ser ham alle som en top forsvarsspiller. Han kan nå langt, fordi han både har fysikken og teknikken. Vi har set, hvor højt hans niveau kan være, og så skal bundniveauet hæves. Men det er det nemmeste at gøre noget ved, siger Flemming Pedersen.

En anden spiller, der gik til den i duellerne var den bare 172 centimeter høje Lasso Coulibaly.

- Det er de drenge fra Elfenbskysten. De er nogle hårde nogle. Vi så det også med Lasso. Han bragede ind i Mikael Uhre, som man altså ikke bare sådan lige flytter, siger Flemming Pedersen.

