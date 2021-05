FCN-træner ikke i tvivl: Han er den vildeste

Mandag aften mod FC København viste den ghanesiske fodboldraket igen, at han besidder et niveau, ingen andre kan matche i Superligaen. På tilskuerpladserne sad Ajax' sportsdirektør Marc Overmars og så på, og meget tyder på, at hans tegnebog bliver en del tyndere om meget kort tid, mens FC Nordsjællands bliver en del tykkere.

- Man kan godt formode, at vi kommer til at savne ham. Han har lidt sit eget niveau, siger FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen.

Og han sparer ikke på roserne over for sit ghanesiske guldfrø.

- Han kan godt blive bedre. Også i relationerne med de andre. Men han spiller på et højt niveau, og når han kommer til at spille et endnu hurtigere spil og med medspillere, der også spiller hurtigere, så vil han blive endnu bedre. Kudus har også vist endnu mere i Ajax, end han gjorde her. Man stråler først for alvor, når man spiller med andre spillere på højt niveau.