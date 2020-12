FC Nordsjælland har før haft et godt tag på FC København - især på kunstgræsset i Farum. Men spørgmsålet er, om det kan fortsætte, når FCK har lagt sin spillestil om. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: FCN-træner: Må skrotte FCK-planer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN-træner: Må skrotte FCK-planer

Sport Nordsjælland - 12. december 2020 kl. 11:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland får søndag besøg af FC København, og det er to hold, der de senereår har leveret adskillige store kampe - blandt andet affødt af, at det er to hold, der er meget afklarede i den måde, de spiller på - og den bøjer man ikke.

Det gør det nogle gange lettere at lægge en spillemæssig strategi i mod, når modstanderne ikke bøjer af, og så kan man få nogle meget seværdige kampe.

Men nu har FC København skiftet Ståle Solbakkens solide 4:4:2 ud med Jess Thorups... Ja, nu må vi se. Det har lignet en 4:3:3 på det seneste. FCN-træner Flemming Pedersen tror i hvert fald ikke, han kan genbruge de gamle planer mod FCK.

- Det bliver anderledes, for det vil ikke være de samme rum, som vi har været vant til, der vil opstå. Sådan har det ellers typisk været - både fra kamp til kamp og i løbet af kampen. Vi har kunnet kopiere meget fra gang til gang. Men de tidligere planer mod FCK vil ikke kunne bruges på samme måde, mener FCN-træneren.

Han har noteret sig, at FCK - uanset den talmæssig opstilling - har ændret stilen.

- Det er tydeligt at se, lige meget hvilken formation, de har spillet, at de vil være endnu mere konstruktive med bolden, end de har været tidligere. Også med de typer, de har brugt. For eksempel en Pep Biel, som har spillet falsk 9'er og spiller mere centralt, end han har gjort tidligere, siger Flemming Pedersen.

- De vil i endnu højere grad være spilstyrende med bolden. Så det bliver i endnu højere grad en kamp om bolden, for de trækker sig ikke bare tilbage og står i en blok mere. Der er ingen tvivl om, at de ser mere dynamiske ud med bolden, og det er jo også det, der er blevet snakket om derindefra. Det er tydeligt at se, at det har de arbejdet på.

Spørgsmålet er så, hvordan det vil passe til FC Nordsjællands stil.

- Det er vi spændt på at se. Vi kan se, at både Sønderjyske og Horsens blev for passive mod FC København, uden at vi kender den præcise årsag. Vi får os nogle erfaringer på søndag og må se, om vi kan presse FCK mere, end Horsens og Sønderjyske har været i stand til. Vil vi være i stand til at spille hurtigt nok uden om deres pres og genpres, som vi kan se, de har arbejdet med?

Spørger træneren og er selv spændt på svaret.