FCN-stjernefrø: Min bedste kamp

Sport Nordsjælland - 28. september 2020 kl. 22:06 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Højre eller venstre om?

Det betyder ikke noget for FC Nordsjællands 18-årige raket på venstrekanten, Kamaldeen Sulemana, der med to scoringer og sublimt spil endnu en gang gjorde opmærksom på sig selv i Superligaen - og resten af fodboldverden.

I sidste uge blev han udtaget til A-landsholdet, så hjemme i Ghana kender man ham i den grad også, og i går var det Lyngby, der fik hans evner på en fodboldbane at smage.

- Det var min bedste præstation indtil videre i FCN. Det er det, jeg forventer af mig selv, og det er det, jeg vil gøre hver uge. Der var mange ting, der lykkedes. Jeg skabte god plads for mig selv, scorede to mål og hjalp holdet til at vinde, sagde Kamaldeen Sulemana efter kampen, hvor han var det store trækplaster for de udesendte journalister.

- Jeg vil være mere effektiv, når jeg dribler og løber. Men det giver ikke tre point. Så jeg skal lave nogle assist og mål. Det er det vigtigste for holdet.

Udtagelsen til A-landsholdet havde også indflydelse på præstationen.

- Det var en reaktion på, at jeg blev udtaget. Jeg blev meget glad, og jeg ville vise alle, at jeg fortjente at blive udtaget til A-landsholdet. Det er enhver drengs drøm at komme på landsholdet. Så jeg er meget glad, og min familie er stolt af mig. Det er jeg også, sagde Kamaldeen, der selv er gået efter at komme i betragtning.

Især efter han så den nu tidligere FCN-spiller, Mohammed Kudus, blive udtaget som 19-årig.

- Kudus kom på landsholdet som 19-årig, så jeg har tænkt, at jeg kunne som 18-årig. Heldigvis blev jeg udtaget, sagde Kamaldeen.

Hans cheftræner, Flemming Pedersen, havde stort set også kun ros tilovers for sit unge stjernefrø. Men han havde været efter Kamaldeen i pausen.

- Jeg var lidt hård ved ham i pausen, for han var ikke i boksen i første halvleg. Så jeg spurgte ham, om han ikke ville score mål. det tog han bare med sig. Han er så ukompliceret at arbejde med og tager intet personligt. Det virkede til, at han så lige gerne ville vise »ham den gamle«, at han sagtens kunne. Han spillede en moden anden halvleg og er selvfølgelig afgørende, forklarede Flemming Pedersen.

- Så han levede op til sit potentiale, og jeg behøver vel ikke sætte flere ord på ham. Men i anden halvleg er det vel det mest modne spil, vi har set fra ham. Han tager bede beslutninger i forhold til, hvornår han skal tage sine »raids«, og hvornår skal han træde på bolden.

Flemming Pedersen har også noteret sig, at der ikke har været nogle mentale udsving, selv om Kamaldeen blev udtaget til landsholdet.

- Der har intet været. Han er hele tiden tændt, når han træner. Og så har vi Michael Essien, der lige kigger lidt på dem. Og hvis der er nogen, der har fødderne helt nede i jorden, så er det Essien. Så jeg har bedt ham snakke med med Kamaldeen - og omvendt, sluttede Flemming Pedersen.