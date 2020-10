FCN sendte Laudrup & Co ud

Her var der debut til nyerhvervelsen Johan Djourou, som spillede hele første halvleg, mens slovakiske Martin Vantruba stod i målet i sin debut. Derudover var det også første seniorkamp for Emeka Nnamani og Oliver Tølbøll Rimmen.

Og da tilbagevendte Jonathan Amon blev nedlagt i feltet kort efter, begyndte det at se grimt ud for Græsrødderne, for Mikkel Rygaard eksekverede til 2-0 fra straffepletten.

Joachim Rothman scorede til 1-4 efter otte minutter af anden halvleg, og derfra var det en ekspeditionssag for Superligaholdet, som kampen ud forsøgte at lave flere mål.

Men trods en håbløs kamp mod overmagten gav Græsrødderne ikke efter og forsvarede sig klogt. En løs skudchance til Kevin Bechmann Timm gik lige forbi FCN-målet og gav et flig af optimisme i godt et minut. For så scorede indksiftede Isaac Atanga til 1-5 med et kvarter igen.