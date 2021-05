FCN sender reserve tilbage

Det blev til et år på en lejeaftale i FC Nordsjælland for den slovakiske målmand, Martin Vantruba.

Nu vender han tilbage til Slavie Prag efter en sæson, hvor det blev til en enkelt Superligakamp for FCN og to pokalkampe.

- I sommer overbeviste Martin os om sit potentiale, og at han kunne få kabalen til at gå op i vores målmandsteam. I løbet af sæsonen har han bidraget til en sund konkurrence blandt vores målmænd i samarbejdet med træner Pablo Moreno og vores andre keepere, siger sportsdirektør i FCN, Mikkel Hemmersam.

- Vi er dog enige om, at Martin har brug for mere spilletid på et førstehold, hvis han skal fortsætte sin udvikling. Derfor fortsætter karrieren andetsteds, men vi ønsker Martin held og lykke med fremtidige udfordringer.

- Jeg har forbedret mit spil med fødderne en del, mens jeg har været, fordi jeg har forsøgt at tilpasse mig FC Nordsjællands spillestil. Og så er jeg også vokset som menneske, fordi det er helt anderledes pludselig at bo i Danmark, siger han.

- Mit personlige højdepunkt for sæsonen var naturligvis min Superliga-debut mod AaB. Jeg er meget glad for, at den chance kom. Og så har jeg også spillet en masse reservekampe på et overraskende højt niveau, så jeg kan ikke sige, at jeg har savnet at spille kampe.