Se billedserie Mathias Rasmussen er blevet solgt til Brann Bergen. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN rydder op i truppen

Sport Nordsjælland - 02. oktober 2020 kl. 16:06 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der er blevet ryddet en smule op på lageret i FC Nordsjælland, der fredag sendte to af sine reservespillere videre i karrieren.

Den mest markante er norske Mathias Rasmussen, der har spillet 105 førsteholdskampe for FC Nordsjælland, men i foråret endte på overskudslageret og siden ikke har fundet vej tilbage til førsteholdet.

Det ærgrer cheftræner Flemming Pedersen.

- Der kom ikke den sidste fasthed. Hans bundniveau blev for lavt, og han spillede for individuelt til vores spil. Men der må vi også kigge på og spørge os selv, hvad der er gået galt? For det her handler ikke kun om Mathias Rasmussen. Vi har også hele tiden evalueret og snakket om, hvad det er, der har gjort, at vi ikke har fået hul på bylden, siger Flemming Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

Mathias Rasmussen kom til FCN som et 18-årige stortalent med kampe i den bedste norske række tilbage i 2016, hvor han var en offensivspiller, der skulle poleres.

Siden kom han mere ud på venstrekanten, inden han rent niveaumæssigt toppede for godt et år siden som venstre wingback.

- Han spillede meget på venstrekanten i starten, men da han ikke fik bidt sig fast, så snakkede vi om, hvad vi så kunne gøre. Så kom han længere tilbage på banen, hvilket virkede til at passe ham bedre. Han har jo et fantastisk drev med bolden, og det så ud til at være lidt lettere for ham at komme lidt bagfra. Alt var gjort klar, og vi forlænger med ham, siger Flemming Pedersen og fortsætter:

- Han pressede Mads Valentin Pedersen på venstrebacken og starter inde som fast mand i sidste sæson. Der så det fint ud, men han formår alligevel at få spillet sig af.

- Han er jo en fantastisk reserve at have, men det er selvfølgelig ikke nok - for hverken Mathias selv eller os.

Hans sidste førsteholdskamp var tilbage i december 2019. Nu er han blevet solgt til norske Brann Bergen.

Forsvarer til 1. division

Mindre markant er det, at FC Nordsjælland også har sendt 20-årige Marcus Gudmann videre, og her er forsvarsspilleren Kolding fra 1. division. Her bliver der nok at se til, da Kolding er startet sæsonen ud med at tabe fem ud af fem kampe. I sidste sæson var han udlejet til FC Roskilde - ligeledes i 1. division.

- Marcus Gudmann skal op i tempo, udvikle sig og have noget spilletid. Han må tage »omvejen«, hvis man kan sige det sådan. Det er der jo masser af spillere, der gør ved at tage på leje eller skifte til klubber på lidt lavere niveau - og så arbejde sig op. Man kan bare se spillere som Pihlip Zinckernagel, Bjarke Jacobsen og Emil Bergreen, som alle har været her hos os og har taget den vej, siger Flemming Pedersen.

- Og der er ingen tvivl om, at vi alle sammen tror på, at han nok skal blive Superligaspiller en dag.

Marcus Gudmann er oprindeligt fra Ledøje-Smørum, men kom til Farum allerede som 11-årig.

Udover Mathias Rasmussen og Marcus Gudmann har FC Nordsjælland også solgt Godsway Donyoh i dette transfervindue.

Op til denne sæson solgte man Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus, mens Abdul Mumin og Nicolai Larsen forlod klubben på fri transfer.