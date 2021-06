Søren Christensen blev både dansk mester og spillede i Champions League med FC Nordsjælland. Men hans måske største øjeblik i FCN-trøjen var, da han kom ind fra bænken og scorede det afgørende mål i pokalfinalen i 2011. Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: FCN-rekordholder siger stop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN-rekordholder siger stop

Sport Nordsjælland - 02. juni 2021 kl. 19:35 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det er Thomas Andreasen, der står noteret for flest førsteholdskamp i FC Nordsjælland, men det er Søren Christensen, der har spillet flest Superligakampe for klubben.

Men det bliver endegyldigt ikke til flere end de i alt 233 førsteholdskampe - her af 203 i Superligaen - for »Søren C«, da den nu 34-årige midtbanespiller stopper karrieren.

Han har dog ikke været en del af FCN de senere år, da han ved årsskiftet til 2015 tog til norsk fodbold hos Haugesund, inden han prøvede lykken i kroatisk fodbold hos Slaven Belupo.

Siden sommeren 2017 har han dog spillet i hjemstavnsklubben Nykøbing FC og har rundet 174 førsteholdskampe.

Lørdag spiller han så sin kamp nummer 175 for klubben mod HIK, og det bliver hans sidste.

- Jeg er både afklaret og vemodig. Jeg er meget afklaret med, at det er det rette at gøre, men det er også vemodigt, fordi det er det vildeste kapitel, der skrives de sidste linjer på, siger Søren Christensen til klubbens hjemmeside.

- Jeg synes, at tiden er rigtig til det. Jeg har været presset på fysikken i en periode efterhånden, og jeg har altid godt kunne tænke mig at stoppe på et tidspunkt, hvor jeg selv har truffet beslutningen. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg kan gøre det nu og ovenikøbet på bagkant af en oprykning.

Fyldt med taknemmelighed Søren Christensen fortsætter dog i fodboldverden, da han skal være »udviklingsansvarlig« i Nykøbing Falster FC Talent.

- Jeg er sindssygt stolt af min periode i klubben og den udvikling, der både har været og stadig er i fuld gang. Jeg glæder mig meget over, at jeg skal med videre på den rejse, siger han og fortsætter:

- Jeg er fyldt med taknemmelighed over alle de mennesker, jeg har mødt i karrieren. Der har været særlige personer, der har haft en stor betydning for mit fodboldliv og min dannelse som menneske. Brian Fonseca tog sig af mig og viste mig vej, da jeg var helt ung. Morten Wieghorst, Kasper Hjulmand, Flemming Pedersen er alle fantastiske personligheder, der alle har betydet meget for min måde at forstå spillet på, og betydningen af kulturen og det forpligtende fællesskab som nøglen til succes.

- Mine nære venner Anders Due og Lars Pleidrup som var med, da det hele startede, og som jeg fik lov at dele den sidste tid af min karriere med. Søren Krogh, der tog sig af en ung gut i FCN og endte med at blive en fantastisk ven, Nicolai Stokholm og Patrick Mtiliga, som er store forbilleder for mig som ledere og spillere.

- Jeg kunne blive ved og jeg sidder tilbage med en taknemmelighed og ydmyghed over, at jeg har fået lov til at lære af nogle af de bedste mennesker. Det glæder jeg mig til at give videre til de unge mennesker som jeg skal arbejde med nu.

Søren Christensen var med på hele opturen i FC Nordsjælland med både to pokaltitler, et dansk mesterskab og en tur i Champions League. Efter han missede pokalfinalen i 2010, var han egentlig skadet op til finalen i 2011, men kom på banen og blev matchvinder med en scoring til 3-2 i kampens sidste minut.