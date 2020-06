FCN-piger fik sine medaljer

Træner Brian Sørensen havde valgt at spare 7 af sine spillere fra sidste spillerunde. På onsdag venter de nykårede danske mestre, Fortuna Hjørring i semifinalen i pokalturneringen, og det har sikkert været en væsentlig årsag til træner Sørensens dispositioner.

Men valget fik konsekvenser. VSK Aarhus er en sammenslutning af Vejlby IK og Skovbakkens dame og herreafdeling. Men i lørdagens kamp kunne VSK lige så godt have stået for »Vi Scorer Kasserne«.

Hjemmeholdet rendte ind i et tidligt chok i kampen, da gæsterne allerede efter seks minutters spil bragte sig i spidsen.

Men da FCN blot fem minutter senere fik udlignet, regnede alle på stadion med, at hjemmeholdet nok skulle få styr på kampen alligevel.

Roen bredte sig tilsyneladende på hjemmeholdet, og i stede lynede »Vi Scorer Kasssen« lynede hele tre gange yderligere på mindre en et lille kvarter.

- Vi spillede en meget ringe første halvleg, og dette, at vi havde ændret voldsomt på startopstillingen betalte vi prisen for. VSK Aarhus var mere klar end os, og de vandt stort set alle bolde, udtalte træner Brian Sørensen senere til klubbens hjemmeside.

Efter pausen satte FCN sig på kampen, og det lignede en jagt på det ene eller måske alle tre point. Gæsterne fra Aarhus kæmpede indædt med de sidste kræfter, og havde sporadiske muligheder for at lukke og slukke opgøret. Men FCN nærmede sig. Amalie Vangsgaard scorede til 2-4 og VSK`s egen Sofie Vendelbo Laursen forøgede spændingen ved at score i eget net fire minutter før den normale spilletids ophør.