Tochi Chukwuani og hans holdkammerater i FC Nordsjælland skruer kraftigt ned for træningen og omgangen med hianden de kommende uger.

FCN lukker også ned

Det er beskeden fra FC Nordsjælland torsdag efter regeringens udmelding onsdag aften og udmeldingen fra Divisionsforeningen torsdag formiddag i forhold til faren for Corona-virus.

- FC Nordsjælland har den seneste uges tid gennemført flere initiativer i dagligdagen i klubben for at imødekomme den tilspidsede situation omkring Corona-virussens indtog i Danmark. Gårsdagens udmeldinger fra regeringen, og den efterfølgende dialog med sundhedsmyndighederne og Divisionsforeningen, har dog gjort det klart, at mere radikale beslutninger og initiativer er nødvendige, skriver FC Nordsjælland på sin hjemmeside.