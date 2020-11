Lucas Bøje-Larsen i Hillerød-trøjen, som han efter al sandsynlighed beholder på i foråret også. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN-lejesvend vil blive i Hillerød

Sport Nordsjælland - 27. november 2020 kl. 15:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Da Hillerød i weekenden tabte 1-4 til Vanløse, var de tpå papiret sidste gange, 19-årige Lucas Bøje-Larsen skulle spille for den nordsjællandske klub.

Men det kan hurtigt ændre sig, for både Lucas Bøje-Larsen og Hillerød Fodbold er interesserede i, at han bliver.

- Det kan være, aftalen bliver fornyet. Det er vi ved at kigge på. For det har været godt at være her, og jeg er blevet taget godt i mod. Jeg vil også gerne blive, siger Lucas Bøje-Larsen.

Træner Kasper Jørgensen ser også gerne, at han kan råde over Lucas Bøje-Larsen til foråret.

- Alle parter er interesserede i, at han fortsætter. Det vil være godt for hans udvikling. Hvis han skal tilbage til Nordsjælland, så bliver det U19-bold, og her får han lov til at spille mod seniorspillere. Det er noget af det, der kan rykke ham, for det er i duelspillet, han har nogle udviklingsområder, siger Kasper Jørgensen.

Det var også oprindeligt derfor, Lucas Bøje-Larsen kom til Hillerød.

- Jan Laursen (sportschef i FC Nordsjælland, red.) og Jackie Rasmussen (sportsdirektør i Hillerøf Fodbold, red.) havde vist snakket om det, og det passede godt for mig, fordi jeg går i skole her i Hillerød. Så det var et godt match for mig, siger Lucas Bøje-Larsen og fortsætter:

- Jeg har spillet U19 i tre sæsoner, kan man sige. Så jeg følte, at de ting, jeg skule udvikle, ville jeg bedre kunne udvikle her i Hillerød, end hvis jeg skulle spille U19 Liga igen. Der kom også nogle andre modstandere, hvor jeg blandt andet har spillet mod OB i pokalturneringen. Så det har været godt.

Til at starte med var forsvarsspilleren udset til at være en del af en større konkurrencesituation i Hillerød-forsvaret, hvor noget mere rutinerede navne stod forrest i køen - Jonathan Witt, Magnus Klarskov, Nikolaj Kristensen, Mathias Johnsen og Mads Danekilde. Men så begyndte de at falde far som fluer.

Mads Danekilde er stoppet igen på grund af skadesproblemer, mens måde Magnus Klarskov og Mathias Johnsen røg ud med skader, og så var der i den grad plads til Lucas Bøje-Larsen.

- Han er en spiller, der passer ind i spillestilen, og han har spillet samtlige minutter i efteråret. Det overrasker mig faktisk meget - og så alligevel ikke, fordi vi mistede så mange forsvarsspillere i sommers.

- Man kan sige, at han blev kastet ud i det fra start, fordi vi manglede forsvarsspillere, og det har han bare grebet rigtig fint. Han har gjort det rigtig godt. Der har været lidt udfald i enkelte kampe, hvor der er nogle ting, han skal lære, men det er sådan det er, når man er 19 år gammel. Det er helt okay, og vi er meget tilfredse med ham, siger Kasper Jørgensen.