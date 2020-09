Se billedserie Fortuna Hjørring vinder 4-1 over FC Nordsjælland lørdag aften. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: FCN-kvinder var for venlige ved mestrene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN-kvinder var for venlige ved mestrene

Sport Nordsjælland - 13. september 2020 kl. 17:22 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Nordsjællands kvinder var alt for venlige, da de regerende mestre fra Fortuna Hjørring lørdag aften var på besøg. FC Nordsjællandspillerne rakte en finger ud, og så tog nordjyderne hele armen og sejrede 4-1.

Spillemæssigt var der egentlig ikke den store forskel på de to hold, men Fortuna slog til, når chancen bød sig, og bolden nærmest blev serveret på et sølvfad.

Fortuna kom foran i det 6. minut, da den amerikanske lejesvend Machaela George satte benet ud og rettede et indlæg af, så bolden strøg i kassen uden chance for Anna Louise Kaas.

FC Nordsjælland var kun 10 spillere på banen i den situation, fordi Jessie Davis for at få en forbinding om hovedet for at stoppe en blødning.

FC Nordsjælland havde svært ved at nå frem til afslutningerne. Bolden blev sendt godt rundt i egne rækker, men det førte ikke til så meget. På venstre kant piskede Floriana Olar af sted, men kun sjældent fik hun sendt indlæg på tværs.

Så det var egentlig lidt underligt, at Camilla Kur fik udlignet fra kanten af målsparksfeltet. Men hun viste fin teknik, da hun pillede et højt indlæg ned, fik kontrol over bolden og sendt den fladt i mål til 1-1.

Efter pausen blev der skiftet lystigt ud på begge hold, og det fik Fortuna mest ud af. New zealandæren Indiah Paige-Riley var hurtig på højre fløj. Og da hun fik både tid og plads, var det en smal sag for hende at score to gange. Den ene bold skulle bare skubbes i mål på en ripost fra Anna Louise Kaas, der ellers meget fornemt var nået ned til afslutningen.

Jessica Davis scorede indimellem et selvmål. FC Nordsjælland bød ikke ind med så meget i det offensive efter pausen, hvor Fortunas målmand Freja Thisgaard mest skulle koncentrere sig om gribere, der sad lige i favnen på hende.

- Slaget er tabt. Men det skyldtes personlige fejl, konstaterede FC Nordsjællands træner Brain Sørensen, der på ingen måde er slået ud af nederlaget.

-Nu har vi en lille turneringspause på grund af landskampe, og så kan vi arbejde med nogle ting før vi næste gang skal møde Fortuna Hjørring på deres bane. Der har vi været i stand til at levere gode kampe.

Hos FC Nordsjælland er den brasilianske målmand Tatyane Santos ude efter den skade hun pådrog sig i kampen mod Kolding. Line Røddik kommer næppe i aktion på denne side af nytår.

- Hvis jeg skal gøre status efter kampene indtil nu må jeg, at det ærgrer mig, at vi kun fik uafgjort mod Brøndby og Thisted, siger Brain Sørensen.

Kvindeligaen

FC Nordsjælland-Fortuna Hjørring 1-4 (1-1)

Mål: 0-1: Machaela George (6), 1-1: Camilla Kur ( 27), 1-2: Indiah Paige-Riley (61), 1-3: (82, selvmål, Jessica Davis), 1-4: Indiah Paige-Riley (85)

FC Nordsjælland: Anna Louise Kaas - Jessica Davis, Brianne Reed, Asla Johannesen (88: Marlene Nordahl)- Kathrine Kühl (75: Sarah Jankovska), Cathrine Gryholt (64: Amanda Andradottir), Lærke Søndergaard, Anna Karlsson (64: Sofie Di Tranholm), , Florentina Olar - Camilla Kur, Anna Vangsgaard (88: Cecilie Larsen).

Fortuna Hjørring: Freja Thisgaard - Sara Andersen, Victoria Bruce (61: Christina Carp), Emily Garnier, Sara Holmgaard - Brenna Ochoa, Signe Carstens (90), Karen Holmgaard (75: Olivia Holdt), Machaela George (90: Lise Dissing) - Sofie Lundgaard (61: Indiah Paige-Riley), Emma Snerle.

Tilskuere: 200