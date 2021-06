Michael Essien til FCN træning 220621. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: FCN holder på verdenstjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN holder på verdenstjerne

Sport Nordsjælland - 24. juni 2021 kl. 06:00 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det var noget af et scoop, da FC Nordsjælland for et års tid siden præsenterede Michael Essien som ny mand i trænerstaben.

Den ghanesiske superstjerne med en spillerfortid i blandt andet Chelsea- og Real Madrid er siden blevet så glad for at være i klubben, at han nu har valgt at fortsætte sin udvikling som træner i Farum.

- Michael Essien har valgt at forlænge med os til sommeren 2023. Vi har lige set hinanden an i det første år, men det har været en no-brainer for ham, og han sagde til mig, at han kan godt lide at være her, siger FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen til Frederiksborg Amts Avis/sn.dk.

I FCN-staben vil Essien indtage rollen som den tidligere topspiller, ´som kan relatere mere direkte til spillerne - og omvendt. Men Flemming Pedersen lægger også vægt på Michael Essiens rolle uden for banen.

- Vi har brug for Michael, og han får endnu mere fokus på den individuelle fokus. Både på banen, men også uden for. Han kan give spillerne så mange råd, siger FCN-træneren og fortsætter:

- I pausen har ahn også været i Ghana og Elfenbenskysten og har besøg familier og akademier. Han kan tale flydende fransk, så han kunne tale med de familier, der er i Abidjan i Elfenbenskysten. Det betyder meget, at familierne har tillid til os, og det er det benarbejde, der foregår bag kulissen. Der investeres meget tid i gode relationer. Og dernede er han jo en kæmpe stjerne.