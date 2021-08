Ivan Mesik udlejes til norske Stabæk. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN-forsvarer til Norge

Sport Nordsjælland - 31. august 2021 kl. 13:47 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Efter en ellers god start på sin tid i FC Nordsjælland, er 20-årige Ivan Mesik røget ud på overskudslageret i klubben, og derfor er slovakken nu blevet udlejet til norske Stabæk.

Den store forsvarsspiller har haft svært ved at tilkæmpe sig spilletid i en lægere periode, og han står lige nu bagerst i køen efter Kian Hansen, Mads Døhr Thychosen, Adamo Nagalo og Maxwell Woledzi, lige som han presses »nedefra« af nyoprykkede Jonas Jensen-Abbew.

- Jeg vil gerne spille mere, og også mere kontinuerligt, så jeg kan fortsætte med at udvikle mig. Det bliver en ny udfordring for mig i et nyt land og i en ny liga, som jeg ser frem til. Jeg skal steppe op og hjælpe Stabæk mod bedre resultater, hvilket jeg tror, jeg kan lære meget af, siger Ivan Mesik til fcn.dk.

- Jeg tror generelt på, at opholdet vil gavne mig og få mig på rette spor, så jeg kan komme stærkere tilbage og bidrage hos FCN.

Slovakken har spillet 38 førsteholdskampe for FC Nordsjælland indtil videre, men sendes til Norge for resten af 2021.

- Ivan fik en god start på tilværelsen hos os, hvor han hurtigt bed sig fast på holdet og fik en del startpladser. Særligt i denne sæson har han dog lidt en smule under, at flere andre stoppere har grebet chancen og præsteret flot. Derfor ser vi det som en god løsning for alle parter, at Ivan nu kan komme til Stabæk og få nogle erfaringer på et højt niveau i Eliteserien, siger sportsdirektør i FC Nordsjælland, Mikkel Hemmersam.

- Vi har fortsat stærk tro på Ivan, men vi er enige om, at han lige nu har brug for mere spilletid for at fortsætte sin udvikling og indfri sit potentiale.