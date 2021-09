Andreas Schjelderup har forlænget sin kontrakt med FC Nordsjælland og skifter rygnummeret 32 ude med et syv-tal. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: FCN forlænger med megatalent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN forlænger med megatalent

Sport Nordsjælland - 23. september 2021 kl. 16:09 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Han har taget det meste af fodbold-Danmark med storm, den 17-årige Andreas Schjelderup.

Og nu har FC Nordsjælland sikret sig en underskridt fra nordmanden, så hans kontrakt er blevet forlænget. Det oplyser FC Nordsjælland, der dog ikke fortæller, hvor lang kontrakten er.

- Andreas viste i en meget ung alder sine kompetencer frem på superliganiveau, hvor han med flere vigtige scoringer i sidste sæson var med til at sende os i top seks. Siden har han blot lagt på sit spil, hvor han også har udviklet sig på fysiske parametre og tager mere og mere ansvar på holdet, siger sportsdirektør i FC Nordsjælland, Mikkel Hemmersam til fcn.dk.

- Så han har allerede bidraget med en masse, men nu skal vi bygge endnu mere på og tage det næste skridt i Andreas' udvikling. Han er stadig en ung mand, der har noget at lære og lægge på sit spil, og vi er meget begejstrede for, at vi fortsat skal være med på den rejse.

Andreas Schjelderup kom til FC Nordsjælland for lidt over et år siden som et af de meste eftertragtede fodboldtalenter i Skandinavien.

Der var interesse for flere af de helt store klubber i Europa, men sammen med sin familie valgte Schjelderup at tage til FC Nordsjælland fra barndsomsklubben Bodø/Glimt.

Han kom hurtigt op omkring førsteholdet i FCN, debuterede som 16-årig og scorede blandt andte to gange i en kamp mod Sønderjyske tilbage i marts måned.

Nu har han allerede rundet 25 førsholdeskampe for FC Nordsjælland.

- Som en ung spiller har man brug for tid til at udvikle dig. Både som person, men også inde på banen. Så når man kigger efter det, skal du finde en klub, der virkelig tror på dig, stoler på dig og som vil give dig tid og plads til at udvikle dig. Og det er, hvad jeg har fundet her, siger Andreas Schjelderup selv.

- Som person er jeg blevet meget modnet på blot ét år. Jeg er vokset meget, og det er svært for mig at beskrive, men især mine forældre kan mærke, hvordan jeg har udviklet mig menneskeligt.

- Inde på banen har jeg udviklet mig på alle områder. Mine fodboldevner, men jeg er også blevet hurtigere og stærkere. Jeg er kun 17 år gammel, så jeg nyder bare livet og fodbold lige nu og forsøger at gøre mit bedste inde på banen.

Kontraktforlængelsen skal give ham ro i sindet til at fokusere på fremtiden.

- Det giver mig tid til at forbedre mig endnu mere som fodboldspiller og menneske. Det er dejligt at mærke tilliden fra klubben og trænerne, siger han.

Andreas Schjelderup er den yngste målscorer i FC Nordsjællands historie, da han scorede i en alder af 16 år og 284.

Den nye kontrakt gør også, at nordmanden får et nyt rygnummer. Det »reservelydende« 32 bliver skiftet ud med et 7-tal.

I den forbindelse oplyser FCN i øvrigt, at hvis man har en trøje med Schjelderup og 32 på ryggen, så får man 25 procents rabat på en ny trøje.

FC Nordsjælland møder søndag FC København hjemme i Right to Dream Park.