FC Nordsjællands Simon Adingra kom ind fra bænken og sikrede sit hold et point ude mod FC København. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FCN-debutanten scorede: Mere i vente

Sport Nordsjælland - 18. april 2021 kl. 21:28 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der går nærmest ikke en Superligarunde, uden FC Nordsjælland introducerer en nu teenager på sit hold, og det var også tilfældet mod FC København i Parken.

Ind fra bænken kom 19-årige Simon Adingra, og i sin debut bankede han målet til 2-2 ind bag FCK-keeper Sten Grytebust i kampens sidste minut.

- Jeg er bare så, så glad. Det var min debut, og så scorer jeg. Jeg er så glad, smilede Simon Adingra efter kampen.

Ivorianeren fik vist lidt smagsprøver på sine kompetencer, som er driblinger, fart og ikke mindst afslutninger. Han flugtede iskoldt bolden op i nettaget på Oliver Antmans oplæg.

- Jeg fokuserede meget på bolden, for jeg vidste, at den chance ville jeg ikke få to gange, siger Simon Adingra.

Men faktisk er hans debut nogle måneder forsinket. For lige som han blev hevet op i førsteholdstruppen, var uheldet ude, da han brækkede armen to steder.

- Det var et meget hårdt øjeblik - at brække min arm til den første træning med førsteholdet. Det har været svært, men jeg har haft mine venner og familie til at støtte mig. Jeg har arbejdet hårdt for at komme tilbage, så det, der skete i dag, kunne ske, siger Simon Adingra.

- Jeg sagde til en på bænken, at måske denne kamp kunne ændre det hele for mig. Alt er muligt.

Cheftræner Flemming Pedersen har glædet sig til at sætte Adingra i spil.

- Han skulle ind for at være en dåseåbner med sine driblinger og som den afslutter, han er. Det sker så lidt tidligere i kampen end planlagt, for der kunne jeg se, hvor det bar hen, og så kunne vi lige så godt give ham noget tid, siger Flemming Pedersen.

- Vi har vidst det hele tiden med ham, men han er bare kommet for sent i gang på grund af skader. Han er klar, og når han får lidt mere tid, så bliver han en af dem, folk kan lide i Superligaen. Det er da en gave til dansk fodbold, at vi får nogle driblere.

- Han er ikke lige så hurtig som Kamaldeen, men han er en bedre dribler. Han er virkelig teknisk dygtig og en endnu bedre afslutter - både med højre og venstre.

Selv forventer Simon Adringra endnu mere fra sig selv.

- Ja, man kan godt forvente mere af det her. Det her er bare begyndelsen, slutter han.