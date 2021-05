FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen scorede sit fjerde sæsonmål mod Randers. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: FCN-chef tirrede sine profiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN-chef tirrede sine profiler

Sport Nordsjælland - 19. maj 2021 kl. 21:24 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Pilen pegede på FC Nordsjællands mest etablerede kræfter, da nordsjællænderne tabte klart til AGF i weekenden.

Så som optakt til kampen mod Randers gik cheftræner Flemming Pedersen direkte efter at tirre sine spillere for at få en reaktion, fortæller han efter 2-1-sejren.

- Der var nogle af de bærende kræfter, der var udpeget til i dag og havde fået at vide, at det altså var dem, der skulle løfte sig. Det gælder Peter Vindahl, Magnus Kofod og Mads Døhr Thychosen. For man kunne se, at når vores bærende kræfter svigter, som de gjorde i Århus, så er der ikke meget at falde tilbage på, siger Flemming Pedersen.

- Så det var vigtigt, at vores bærende kræfter var gode i dag. Og de tog det også personligt efter kampen i Århus. Det gjorde ondt indvendigt på dem.

Og så hjalp Flemming Pedersen det lidt på vej med en provokation.

- Vi har tirret dem lidt. Jeg har blandt andet spurgt dem, om de overhovedet var klar til at spille i dag. Selvfølgelig var de det, men det var dejligt at se, at de blev lidt sure på os trænere. Mads Døhr blev lidt indebrændt og sagde, at selvfølgelig skulle han nok være der, smiler cheftræneren, der også blev uden for omklædningsrummet inden kampstart.

- Inden kampen plejer man lige at stå i omklædningsrummet, får lige de sidste ting på plads og sagt "kom nu!". Der valgte jeg at blive ude, og så kunne jeg høre, at Magnus Kofod, Døhr og Peter var i gang derinde. De tog ejerskab, og det skulle jeg ikke blande mig i. Holdet styrede sig selv. Det bliver man som træner meget tilfreds med, siger Flemming Pedersen.

Han var ude og kritisere sit hold for ikke at have ydet nok i kampen mod AGF, hvor man løb færre meter og mindre intensivt, end man plejer. Det ændrede sig mod Randers.

- Jeg er sikker på, tallene er, som de skal være. Varen blev leveret, og det kunne vi se fra start. Vi gik i højt pres og stressede Randers, og vi var meget mere afstemt, end vi var mod AGF, hvor vi nærmest faldt helt igennem. Så jeg er meget tilfreds med, at udtrykket er tilbage, siger FCN-træneren.

Med sejren ender FCN på femtepladsen i denne sæson, selv om der resterer en enkelt kamp mod Brøndby på mandag.

- Når vi ser på sæsonen som helhed, så er det mere end godkendt. Vi har fået flere point mod topholdene end mod bundholdene, og vi rammer omkring 1,4 point per kamp. 14 point i mesterskabsspillet er en tangering af antallet fra 2016/2017-sæsonen, så det har været en klar forbedring fra de senest tre sæsoner med ni, otte og seks point i mesterskabsspillet.

- Vi har bevist, at vores hold er rigtig homogent, og det er det, fordi alle vores unge spillere fra de to akademier har rejst sammen, siden de var 15 år gamle. Det giver noget ekstra sammenhængskraft og nogle ekstra procenter.