FCN: Vi prøver at holde på dem

Sommeren betyder typisk en større udskiftning i FC Nordsjællands spillertrup fra toppen af hierarkiet. Men ikke altid med FCN’s gode vilje.

Hvis alt går, som jungletrommerne har spillet de seneste uger, så forsvinder FC Nordsjællands ghanesiske angrebses Kamaldeen Sulemanana henover sommeren for et millionbeløb i den helt store ende.

Når - ikke hvis - det sker, følger han i fodsporet på flere store FCN-profiler, der har taget turen væk fra FC Nordsjælland til større adresser, hvilket har skæppet godt i klubkasse, men også har efterladt klubben med et sportsligt hul, der skulle fyldes.

Men med denne sæsons femteplads og et mesterskabsspil, der har vist forbedringer i pointhøsten mod de største hold i Danmark, vil det være oplagt at prøve holde på så mange spillere som muligt.

Det er dog nemmere sagt end gjort, forklarer cheftræner Flemming Pedersen.

- Vi hiver hele tiden den anden retning. Det kan du spørge både Andreas Skov Olsen, Victor Nelsson, Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus om. Men der var ikke noget at gøre. Det vidste vi også godt. De er blevet tilbudt store lønforhøjelser, og det gør vi med de fleste. Så kan det godt være, folk har en anden opfattelse, men sådan er det ikke. Der bliver lagt planer, og de får kontrakttilbud. Så meget ved jeg da, selv om det er Jan Laursen og Mikkel Hemmersams bord, siger Flemming Pedersen.

- Vi gør alt for hele tiden at holde på vores spillere, med mindre vi kan se, at der kommer et tilbud, der er så stort, at det er helt umuligt at sige nej til. Vi kunne godt have sagt nej til FCK i forhold til Victor Nelsson, for eksempel, men der er jo flere parter i sådan noget.

Har kontinuitet Så FCN står over for en ny omgang med spillerafgange, hvilket vil have indflydelse på kontinuiteten og altså på kort sigt have indflydelse på de sportslige muligheder.

Sådan ser Flemming Pedersen bare ikke helt på det. For udskiftning er en helt naturlig del af at være FC Nordsjælland.

- Vi synes jo, at vi har kontinuiteten, selv om vi mister fire-fem spillere. De næste er hele tiden klar. De har ikke den samme erfaring, som dem, vi måtte miste, men vi holder gang i gryden. Det er vigtigt og er en del af både den forretningsmæssige og sportslige strategi at gøre det. Der skal være plads til de næste, siger cheftræneren og forklarer videre:

- Nu forlader Ulrik Yttergård Jenssen os, og så kommer Adamo Nagalo og Maxwell Woledzi ind og skal have noget mere spilletid. Og Ivan Mesik.

Er kommet tættere på Spørgsmål er så, hvad det i sidste ende vil betyde for FC Nordsjælland om et års tid. Mandag aften var FC Nordsjælland en del af Brøndbys guldfest, men hvad bliver muligheden for, at et andet hold bliver en del af FC Nordsjællands guldfest - igen.

- Det er jo ikke, fordi jeg ikke vil være dansk mester igen. Men vi må se. Vi bliver ikke mestre fra den ene dag til den anden, bare fordi vi siger, vi gerne vil, siger Flemming Pedersen.

- Der er en strategi, der skal justeres, hvis vi skal gøre det hurtigere. Men hvis vi følge både den sportslige og forretningsmæssige strategi, så har denne sæson bevist, at vi er kommet tættere på. Ser man 15 kampe tilbage, så er vi nummer ét sammen med FC København. Det giver tro på noget mere.

Det kommer ikke i første omgang til at ændre noget, at FC Nordsjælland nu har fået millard-forretningen Mansour Group i ryggen.

- Som det ser ud nu - og jeg har ikke hørt andet fra Loutfy Mansour - så holder vi næsen i sporet og fortsætter med at arbejde på denne her måde. Så kan det være, der kommer lidt småjusteringer hen ad vejen. For vi arbejder alle sammen for at øge vores chancer for at vinde alle kampe.