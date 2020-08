David Boysen - her i rødt fra sin Lyngby-tid - er ny mand i FC Helsingør.

FCH henter angiber hjem

Sport Nordsjælland - 21. august 2020 kl. 09:56 Af Rudi Dalsgaard

FC Helsingør har sikret sig et alternativ til angrebet i den kommende sæson i 1. division, da klubben har hentet den 29årige David Boysen tilbage til dansk fodbold.

Han har senest spillet i israelsk fodbold, men har adskillige klubber på CV'et, blandt andre Brøndby og Lyngby.

I Lyngby nåede han 159 kampe og 41 mål.

- Vi har haft mange snakke med David, og det afgørende for os, var at vi kunne mærke en stor sult hos ham for at komme ud og vise hvad han kan. Han er en stor profil, der på sit topniveau er en af de bedste spillere i NordicBet Ligaen, og som også godt kunne gøre sig på højere niveau end det. Han har mange individuelle kvaliteter, og er en spiller der kan afgøre fodboldkampe på egen hånd, siger sportslig ansvarlig i FC Helsingør, Brian Gellert.

- Vi har i Helsingør aldrig været bange for at give folk en chance, og vi har ofte bevist før, at vi er et sted hvor spillere kan finde ro til at finde den bedste udgave af sig selv. Og i den her situation, har David jo også givet os en chance for at vise hvad vi kan. Jeg er helt sikker på, at David vil blive en stor profil for os.

For David Boysen har det været vigtigt at være en del af et »positivt projekt«, udtaler han.

- Først og fremmest mærkede jeg en god interesse fra klubben, og fra vi begyndte at tale sammen er det gået ret hurtigt. Jeg blev overbevist om professionalismen i setuppet, og efter en udfordrende periode, trængte jeg til at være del af et positivt projekt. Jeg ville gerne hjem til Danmark, og Sjælland, og projektet heroppe og mine ambitioner passede rigtig godt sammen på den måde, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg har talt en del med Brian Gellert, og med den sportslige stab, og i løbet af de næste par uger skal vi afklare min rolle, som både kan være i angrebet, hvor jeg har spillet de sidste par år, og som kantspiller, hvor folk i Danmark nok mest kender mig. Jeg har holdt mig i gang fysisk, så jeg er allerede i god form. Jeg føler mig klar til at levere mål og assists, men derudover skal jeg også bidrage til truppen med min erfaring fra 1. Division. Jeg kender rækken, jeg ved hvad slags fodbold der spilles, og jeg tror det er vigtigt med spillere, der ved hvad der skal til i rækken.

- Det tiltrak mig at blive del af en ambitiøs klub, der har en plan, der bærer hen mod noget rigtigt, og hvis det går som klubben og jeg håber, kan det forhåbentligt bære frem mod et lidt længere ophold. Jeg vil rigtig gerne bare ud og spille fodbold, og hvis jeg og FC Helsingør kan få succes sammen, ser jeg ingen grund til at mit ophold her ikke kunne fortsætte fremover.

David Boysen træner med i Helsingør første gang på mandag.