Se billedserie Hillerød Fodbold mod FC Roskilde i 2. division 050621 Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

FC Roskilde tog det hele i Hillerød

Sport Nordsjælland - 05. juni 2021 kl. 17:01 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det lignede en fredelig deling og afslutning på sæsonen i kampen mellem Hillerød og FC Roskilde lørdag eftermiddag, men i stedet snuppede gæsterne det hele på Hillerød Stadion.

Alt åndede ellers fred og idyl, da Hillerød-målmand Frederik Hansen lagde an til udspark, men det ramte en medspiller i ryggen, og da Mike Mortensen kastede sig ned for at afværge et efterfølgende fladt indlæg fra Roskilde, fik han i stedet dirigeret bolden i mål til 2-3 og sejr til Roskilde.

Hillerød havde noget at bevise over for hjemmepublikum og ikke mindst sig selv efter sidste rundes dårlige præstation mod AB Tårnby, som vandt 4-0.

Der skulle da også kun gå 3 minutter, før Hillerød bragte sig foran.

Hjemmeholdet lykkedes med at holde trykket på FC Roskilde i en situation, hvor gæsternes Monday Etim var gået i græsset med ondt smerter i anklen. Et par kombinationer i venstre side endte med et indlæg tæt ind foran mål, hvor Johannes Houborg dukkede op og dirigerede bolden ind til 1-0.

Men det nærmest kickstartede FC Roskilde, der hurtigt overtog kampen og bare fem minutter efter spillede de sig over højrekanten, hvor fra et indlæg sad lige i hovedet på Valdemar Schousboe, som headede bolden ind til 1-1.

Derfra overtog Hillerød kontrollen med kampen igen og spillede sig flere gange til gode muligheder. Efter 29 minutter var der pres på Frederik Vangs Roskilde-målet efter et par hjørnespark i træk, men FC Roskilde fik afværget og var tæt på at holde til pausen.

Men Hillerød fik igen sat et angreb sammen, og så smed Jonathan Witt et indlæg ind foran mål. Bolden gik forbi Nicolas Willumsen og endte hos Johannes Houborg, der gjorde sig selv til dobbelt målscorer.

2-1, hvilket også var stillingen ved pausen.

Det var den dog ikke længe.

For bare fem minutter inde i anden halvleg gjorde Valdemar Schousboe kunststykket efter med at blive dobbelt målscorer lige som Johannes Houborg. Casper Neerborg Rasmussen kom af sted over højrekanten og slog et fladt indlæg, der sad perfekt i skoene på Schousboe, og så stod det 2-2.

Derfra blev det en lige affære, med dog med Roskilde som de mest initiativrige. Chancer var der dog ikke mange af, men Casper Neerborg Rasmussen fik dog sendt et skud fra godt 20 meter af sted mod Frederik Hansen i Hillerød-målet, men keeperen fik klaret situationen i fin stil.

Mod slutningen fik Hillerød bedre fat i spillet og begyndte at true Roskilde-målet, og det kastede en god mulighed af sig fire minutter før tid. Jonathan Witt spillede smart bolden inden om Roskilde-forsvaret til den fremadstormende venstreback Lucas Bøje Larsen, men hans afslutningen blev for svar til at true Frederik Vang i målet.

Til sidst pressede Roskilde på. Valdemar Schousboe kom først på et hjørnespark, men hans afslutning sad lige på Frederik Hansen, der fik afværget.

Kort efter faldt afgørelsen så. Frederik Hansen fik ramt en medspiller i ryggen med et udspark, og så kom Roskilde styrtende. Det efterfølgende flade indlæg kastede Mike Mortensen sig ned for at afværge, men fik i stedet dirigeret bolden i mål til slutresultatet 2-3.

2. division, pulje 1

Hillerød-FC Roskilde 2-3 (2-1)

Mål: 1-0: Johannes Houborg (3), 1-1: Valdemar Schousboe (8), 2-2: Johannes Houborg (44), 2-2: Valdemar Schousboe (50), 2-3: Mike Mortensen (90, selvmål)