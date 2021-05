Victor Jensen har spillet sin sidste kamp for FC Nordsjælland. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: FC Nordsjælland sender Victor Jensen tilbage til Amsterdam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Nordsjælland sender Victor Jensen tilbage til Amsterdam

Sport Nordsjælland - 26. maj 2021 kl. 22:19 Kontakt redaktionen

Af Mads Hussing

FC Nordsjælland sender Victor Jensen tilbage til hans klub, Ajax Amsterdam, efter endt lejeaftale.

Det bliver ikke til flere kampe for Victor Jensen i FC Nordsjælland i denne omgang. I mandags spillede han sin sidste kamp for nordsjællænderne, der returnerer ham til Ajax Amsterdam.

Han blev hentet på en lejeaftale på transfervinduets sidste dag i vinter, og siden da er det blevet til spilletid i de fleste kampe i klubbens succesrige forår.

- Victor kom til klubben i vinter for at skærpe konkurrencen på vores offensive positioner, hvilket han i den grad har bidraget med. Han har arbejdet stenhårdt hver dag og har stået klar når mulighederne bød sig, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam og fortsætter:

- Samtidig har Victor kvitteret med at være kampafgørende i flere runder. Blandt andet med to scoringer på udebane i Randers og ikke mindst to målgivende afleveringer i sidste runde af grundspillet, hvor vi sikrede os top-6 på hjemmebane mod SønderjyskE. Så han har bestemt leveret det for os, som vi havde håbet.

- Vi har derfor været rigtig glade for at have Victor i klubben de seneste måneder, hvor han har været en vigtig del af holdet, hvilket han har tacklet rigtig godt. Han har en ambitiøs personlighed og erfaringer fra Holland, der begge har smittet positivt af på truppen. Vi takker Victor for indsatsen hos os og ønsker ham al muligt held og lykke for fremtiden.

Spilleren har også været glad for opholdet.

- Det har været godt for mig at komme ud at spille en masse kampe i denne halvsæson. Jeg kunne også godt mærke på kroppen, at jeg lige skulle vænne mig til det, for det er lang tid siden, at jeg har spillet så mange kampe i træk, men det var jo alt, hvad jeg ønskede.

- Tiden er gået stærkt, og det plejer at betyde, at man har haft det godt og nydt det. Jeg har modnet mig mest inde på banen, hvor jeg skulle tage mere ansvar og blive stærkere på nogle forskellige parametre, fordi tempoet har været højere, end jeg har været vant til.

- Og udenfor banen har det været dejligt at komme lidt hjem til Danmark efter 3,5 år i udlandet. Der har været tid til at se familier og venner lidt mere. Så overall har jeg fået ekstremt meget ud af det både fodboldmæssigt og personlighedsmæssigt. Nu håber jeg, at jeg kan bygge videre.

- Særligt kampen i Randers, hvor vi vinder 4-3 og jeg laver to mål, står ud, men generelt har jeg nydt alle kampene. Det har været sjovt at møde alle de danske hold, som jeg ikke nåede at møde, inden jeg tog til Holland. Så jeg tager en masse fede momenter med mig i bagagen, siger Victor Jensen, der nåede 18 kampe i Superligaen for FC Nordsjælland.

Her scorede han tre mål og lavede tre assists.