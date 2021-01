FC Nordsjælland sælger tv-værts søn til Italien

FC Nordsjælland sender spillere af sted til udlandet i en lind strøm, og nu begynder klubben også at skyde dem af, inden de har fået deres gennembrud på Superligaholdet. Således kunne FC Nordsjælland fredag offentliggøre, at klubben har solgt den 18-årige angriber Noah Crone til italienske Lecce, der i denne sæson spiller i Serie B.

- Noah har i alle sine år i FC Nordsjælland været en fysisk stærk og flittigt scorende angriber. Derudover har han igennem årerne altid været utroligt arbejdsom både til træning og kamp, og særligt har Noah udmærket sig i de kampe, hvor der virkelig har skulle arbejdes for tingene, lyder skudsmålet fra »head of coaching« i FC Nordsjælland, Alexander Riget i en pressemeddelelse.

- Igennem alle årerne har Noah været utroligt vellidt af sine holdkammerater og været god til at skabe positiv stemning i omklædningsrummet, hvilket vi som klub har sat stor pris på. Når et godt kapitel afsluttes, kommer der som oftest et nyt og vi glæder os til at følge Noah i det italienske og ønsker ham held og lykke på sin videre rejse som fodboldspiller, siger Alexander Riget.

Heri lyder det videre:

- Nu glæder jeg mig til at tage et stort skridt i min karriere. Jeg kommer til at flytte til et nyt land, hvor jeg skal lære ny holdkammerater og en ny kultur at kende, så det bliver spændende. Jeg håber på at komme godt ind på Lecces hold og få en god start i klubben, og så må vi se, hvad der sker efter det.