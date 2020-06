FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen scorede direkte på frispark mod Silkeborg og banede vejen for sejren, som endte med at sikre FCN pladsen i medaljeslutspillet for fjerde år i træk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland igen i medaljeslutspil

Sport Nordsjælland - 01. juni 2020 kl. 19:19 Af Rudi Dalsgaard

Hobro satte en kæp i hjulet på Randers FC's chancer for at komme med i top seks, da Hobro vandt 1-0 i udekampen mandag eftermiddag.

Det resultat kunne i den grad bruges i FC Nordsjælland. For det var kun Randers, der havde en teoretisk mulighed for at koste FC Nordsjælland pladsen i medaljeeslutspillet, og med nederlaget er den fare nu overstået for FCN.

Dermed er FC Nordsjælland for fjerde gang ud af fire mulige klar til medaljeslutspillet. Det er kun de tre store klubber i Superligaen, FC København, FC Midtjylland og Brøndby, der har klaret det lige så godt.

Der mangler stadig en enkelt runde, så FC Nordsjælland kan stadig nå op på 44 point. Men det er i forvejen det tredjehøjeste pointtal, holdet er kommet med i medaljeslutspillet med.

I sidste sæson sluttede FCN på 36 point, hvilket var á point med AaB, men FCN kom med på en bedre målscore. I sæsonen 17/18 nåede FCN 50 point og endte også med at vinde bronze, mens det i 16/17 krøvede 35 point for FCN at komme med.

AaB har været med i medaljeslutspillet to gange, mens AGF, OB, Esbjerg, AC Horsens, Sønderjyske og Lyngby alle nu har klaret cuttet en enkelt gang. I denne sæson er det AGF og AaB, der tager billetten med i det fine selskab med FCN og de tre store.

Selv om top seks-placeringen har været et mål hele tiden, så har målet i løbet af pausen også været at holde kontakten med tredjepladsen. Det er også den placering ligger på i skrivende stund med 41 point - samme antalt som AGF og to foran Brøndby. Brøndby spiller først i dag deres kampe i 25. runde tirsdag, mens AGF sent i aftes spillede mod OB.

- Nu skal vi bare klø på for resten af sæsonen. Vi fik en god start mod Silkeborg i weekenden, og der er en kæmpe tro på tingene lige nu. Der er et stort potentiale i truppen, så vi bliver nødt til at sætte høje standarder. Derfor er vores mål også at gå efter tredjepladsen, det har vi nok kvalitet til, siger FC Nordsjællands Jacob Steen Christensen til klubbens hjemmeside.

Her tilføjer Magnus Kofod Andersen også:

- Den (tredjepladsen, red.) er ikke langt fra os, uanset hvordan de sidste runder af grundspillet flasker sig. 11 kampe tilbage, en rigtig fin målscore og vi er inde i en god stime, så det er helt sikkert muligt. Jeg er helt sikker på, at det her hold kan tage opgaven op. Nu var jeg godt nok med til at vinde bronze i 2018, men det er snart på tide at få nogle flere medaljer til Farum. Så lad os da forsøge at nappe den tredjeplads, så jeg kan få en til.