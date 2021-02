Foto: Scanpix Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland har ikke opgivet top 6

Sport Nordsjælland - 20. februar 2021 Af René Larsen

Nogle vil måske mene, at løbet er kørt for FC Nordsjælland. Farum-klubben tabte fem kampe i træk, inden det i forrige weekend blev til uafgjort mod Vejle, hvor sejren blev sat over styr i tillægstiden. Dermed er der syv point op til Sønderjyske på sjettepladsen med bare seks spillerunder tilbage af grundspillet i Superligaen.

Det ligner med andre ord en plads i nedrykningsspillet for FC Nordsjællands vedkommende, men det har man ikke indstillet sig på i truppen. Her tror man stadig på en plads i medalje-spillet.

- En plads i top 6 er et mål, som vi har hvert år. Det er det første delmål, som vi har for sæsonen, og det kan godt være, at tingene ser sorte ud lige nu. Men så længe, at det er teoretisk muligt, så er det det, vi stræber efter, siger midtbaneslideren Magnus Kofod Andersen i FC Nordsjællands fanforum.

Med seks kampe tilbage kan FC Nordsjælland stadig nå at sætte 18 point ind på kontoen - oven i de 17 point der står der i forvejen.

- Vi lægger os ikke ned. Vi jagter det matematisk bedst mulige, og kan vi vinde de næste seks kampe, så står der ikke længere nogen og siger, at det er umuligt, at vi når slutspillet, siger backen Mads Døhr Tychosen.

Slutspurten skal sættes ind søndag eftermiddag, hvor FC Nordsjælland gæster Randers FC, der er et af de hold, der har skubbet Nordsjælland ud af top seks på en øjeblikkelig femteplads.

- Det er selvfølgelig ikke sjovt at tabe fem kampe i streg. Det giver sig selv. Vi prøver at vinde hver eneste kamp, og det gør ondt hver gang, at vi ikke gør, siger Magnus Kofod Andersen og fortsætter:

- Men som hold har vi været gode til at tackle den pointmæssige krise. Vi har taget de nødvendige snakke, og det er ikke sort-hvidt det hele. Der er flere kampe, hvor vi har spillet okay og tabt med en enkelt, hvor vi har følt, at vi kunne få både et og tre point ud af det.

Det nikker cheftræner Flemming Pedersen genkendende til. Han ryster ikke på hånden

- Der har været en resultatmæssig krise, men vi har ikke følt, at der har været en spillemæssig krise, siger Flemming Pedersen og fortsætter:

- Vi er på rette vej. I efteråret mistede vi noget af vores udtryk, selv om vi lavede fine resultater. I 2021 har vi et bedre udtryk. Vi er mere i boldbesiddelse, vi er mere chanceskabende, og vi er mere i »possession« på den sidste tredjedel af banen. Vi kan genkende os selv bedre nu, siger Flemming Pedersen.