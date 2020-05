FC Nordsjælland er corona-fri

Hele FC Nordsjællands spillertrup og øvrig stab blev forleden testet for Covid-19, og resultatet er faldet heldigt ud. Der er ingen smittede. Alle prøver er negative, oplyser FC Nordsjælland Kristi himmelfartsdag på Twitter.

Testene er taget forud for lørdagens træningskamp mod HB Køge.

Den kamp bliver spillet lørdag klokken 13.00 i Farum Park, men der er ikke adgang for tilskuere. Til gengæld vil FC Nordsjælland sørge for, at træningsopgøret bliver livestreamet.