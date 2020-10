FC Nordsjælland begræder ny slem Amon-skade

Tidligere i karrieren var han ude i 13 måneder, og en operation i knæet koster nu flere måneder udenfor.

Til søndagens opgør mod AC Horsens havde Nordsjælland-truppen T-shirts med teksten "Stay Strong Amon" til opvarmningen.

Truppen havde nemlig brug for at vise sin støtte.

- Det var et ønske fra spilletruppen. Det var ubærligt for alle, at Jonathan Amon igen igen blev skadet. Efter 13 måneder har han ventet og ikke forceret noget, og så sker der et uheld mod Randers, siger FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen.

- Han har faktisk taget det hårde slag bedre mentalt end alle os andre i klubben, fordi alle er følelsesmæssigt påvirkede. Han vil ikke have medlidenhed, og han er fast besluttet på at arbejde for sagen.

Det bekymrer ikke Flemming Pedersen, at klubben må undvære Amon i en længere periode.

- Han er selvfølgelig et fantastisk offensivt kort at have, når han er klar. Han vil være inde omkring startopstillingen, når han er i form. Til gengæld har vi prøvet at være uden Amon i store perioder før, så det skal vi nok klare igen, siger Flemming Pedersen.

Også anfører Kian Hansen ærgrer sig på Jonathan Amons vegne.

- Han har været igennem en lang periode uden fodbold, og han kæmper sindssygt for at komme tilbage, og da han så endelig bliver belønnet, går det galt igen.

- Det er virkelig synd for Amon, men det er også synd for klubben. Vi så hans kvaliteter mod Randers, så det er et stort tab. Jeg er dog sikker på, vi har en masse andre, der stepper op, siger Kian Hansen.