FC Helsingørs oprykkere slog Næstveds nedrykkere

Tempoet manglede i testkamp.

19. august 2020

Det var to hold, der havde byttet plads i divisionerne før sommerferien. Hvor Næstved må tage den tunge tur ned i 2. division, så rykkede FC Helsingør den anden vej, og de forbereder sig til 1. division.

Der var flere nye spillere med på begge hold, og det var tydeligt, at de manglede timer på træningsbanen for at få spillet til at flyde.

- Det var tydeligt i dag, at relationerne manglede. Det bar spillet præg af. Energien var der, men det var ikke godt nok. 2. halvleg var bedre, men de får en opsang i pausen, siger FC Helsingørs træner Morten Eskesen, der kunne se dit hold vinde 1-0 på et mål scoret af newzealandske Eli Just kort inde i 2. halvleg.

Hvor Morten Eskesen ikke var helt tilfreds, så var Næstveds træner Pedro Hipolito anderledes glad.

- Vi arbejdede hårdt mod et hold, der spiller med stor intensitet. Det er godt for os i denne periode. Det var en hurtig bane. Vi har trænet på en meget langsom bane, så det er godt for os at spille her, fordi sæsonen begynder lige om lidt, sagde den portugisiske træner efter kampen.

Han havde Christoffer Thrane - der er kommet til fra Slagelse - i angrebet, og han stod over for et regulært superligaforsvar.

For i midterforsvaret havde FC Helsingør Brandon Onkony og Ramon Rodriquez. Brandon Onkony har senest spillet i Hobro. Her ragede han sig et rødt kort til i allersidste kamp mod Lyngby, som var kampen, der betød, at Hobro måtte rykke ned. Han var med i FC Helsingørs træningskamp mod HIK, og her fik han også et rødt kort.

Ramon Rodriquez har spillet både i Sønderjyske og i FC Nordsjælland. Træner Morten Eskesen var dog ikke helt så imponeret af de to spillere:

- Jeg ser, at de ikke kender vores spilkoncept, og at de har udfordringer i forhold til, hvad de skal gøre med bolden. De spiller for langsomt. De dækker fint nok af, men de mangler også relationer.

Pedro Hipolito bygger videre på sit hold frem til turneringsstarten i begyndelsen af september måned, hvor de skal møde Hillerød Fodbold.

- Vi har trænet meget hårdt i de seneste ti dage, så vi fik det ud af kampen, som vi ville. Vi vil ikke vinde en træningskamp, men vi vil vinde den første turneringskamp, siger han og fortæller om sit unge hold.

Træningskamp FC Helsingør-Næstved 1-0 (0-0)



Mål: 1-0: Eli Just (52)

FC Helsingør: Christoffer Pedersen -, Jonas Henriksen, Ramon Rodriquez, Brandon Onkony, Dalton Wilkins - Eli Just, Oliver Kjærgaard, Mathias Christensen, Anders Holst, Philip Czajkowski, Bergqvist.



Bænken: Carl Lange, Frederik Rej-Rosenqvist, Daniel Nourozi, Frederik Juul Christensen, Andreas Smed.



Næstved: Viktor Anker - Abdoulie Njai, Jesper Christiansen, Lasse Nielsen, Lucas Rejnhold - Victor Jatoba, Alexander Schmitt - Mathias Kisum, Ahmed Hassan, Eric Zotovie - Christoffer Thrane.



Bænken: Jeppe Rømer, Godwin Seglu, Joshua Amartey, Isaac Nortey, Edson Souza Aquino, Hugo Passega, Magnus Jørgensen.



Der var på begge hold spilletid til en del af de folk, der normalt ikke får så meget spilletid. Hos FC Helsingør var Oliver Kjærgaard igen en fornøjelse at følge, som han var i træningskampene op til 2. divisions start i marts måned.

Hos Næstved gjorde blandt andre Lasse Nielsen, der er hjemvendt fra Lyngby, det godt i forsvaret.

Var der en spiller, der betød en forskel i opgøret, så var det den tidligere Næstved-spiller Daniel Norouzi, der nu spiller i FC Helsingør. Der kom anderledes styr på Helsingørs spil i 2. halvleg, da han kom på banen.

- Han løfter os op på et højere niveau, når han er med. Det var lederen, der kom på banen, siger Morten Eskesen.

Næstved begynder sæsonen i 2. division 4. september hjemme mod Hillerød, mens Helsingør begynder deres sæson i 1. division præcis syv dage senere på hjemmebane mod Silkeborg.